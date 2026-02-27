［ニッポンクライシス］第１部「インフラ」＜３＞

「学校は生徒にとって安心安全な場所でないといけないのに……」。

５９０人が学ぶ千葉県銚子市の県立銚子商業高校。普通教室棟４階の廊下に置かれた雨漏り受けのバケツの前で、宮内輝久校長（６１）は声を落とした。

１９００年（明治３３年）創設の同校は、春夏通算２０回の甲子園出場を誇る野球の名門としても知られる県内屈指の伝統校だが、相次ぐ入札不調による改修工事の遅れに直面する。

校舎４棟のうち３棟は６４〜６７年に、１棟は８７年に建てられた。６０年代築の２棟は雨漏りが４か所、外壁の剥離（はくり）は４棟全体にわたり、屋根のひさしには内部の鉄筋が見えるところもある。３年の女子生徒（１８）は「雨の翌日は廊下がぬれて滑りやすく怖い。転んだ友達もいる」と不安がる。

県教育委員会は大規模改修に向け、２０２３年度に設計入札を行い、２７年度の工事完了を予定していた。しかし、入札額が予定価格を超過したり、応札がなかったりして、入札は４度にわたり不調に終わった。県教委は技術者不足などが理由とみており、屋上の防水やトイレの洋式化など一部工事の前倒しを検討しているが、実施時期は未定だ。

青森県八戸市でも１９７８年開校の市立図南（となん）小学校の３階建て校舎２棟で、最大９センチ、屋根のたわみが見つかった。屋根を支える梁（はり）が少ない構造に加え、度重なる大雪や開校後、震度５弱以上の地震が１０度あったことで負荷がかかったとみられる。市教委は１０・０７センチまでは許容値と説明するが、地震や雪でたわみが進めば、将来的に崩落も予想されるとして昨年４月から、たわみの大きな１棟への児童の立ち入りを禁止した。

◇

文部科学省によると公立小中学校は多くが、第２次ベビーブームに合わせて建設された。築４０年以上のものが５９％（２０２４年５月時点）と半数を超え、うち７割以上で改修が必要という。さらに公立小中学校の９割は災害時の避難所にもなる。銚子商高も図南小も市の指定避難所のひとつで、校舎などの改修は防災面からも急務だ。

国は１３年に公共施設を長く安全に使うためインフラ長寿命化基本計画を策定。これに基づき自治体は施設ごとに管理計画を設けているが、建築資材の高騰が足かせになっている。

２４年に文科省が自治体などに行ったアンケートでは施設の維持管理や更新が「計画通り進んでいない」とする回答が３割（３０４団体）あった。「財政制約との乖離（かいり）をおさめる方法がわからない」との回答も３１７団体に上った。

文科省は校舎の改築費などの一部を自治体に補助する学校施設環境改善交付金を設け、２５年度は前年度比１・７倍の２６１４億円の予算を組んだ。管理計画の見直しの好事例なども示しており、担当者は「建物の老朽化は児童生徒の安全に直結する場合もある。支援を続けていきたい」と話す。

学校施設に関する調査研究を行う一般社団法人文教施設協会の上野淳会長は「古い学校施設は空調設備の設置やバリアフリー対策、トイレの洋式化も進んでおらず子供たちが勉強に集中できる環境にない」と指摘。「高齢者や障害者なども避難してくる災害時には被災者に厳しい生活を強いることになる。首長が優先順位を判断し、改修工事を推し進めるべきだ」と訴える。