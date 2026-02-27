住信ＳＢＩネット銀行の円山法昭社長は読売新聞のインタビューに応じ、スマートフォンのアプリで、１００種類以上ある送金などの手続きを生成ＡＩ（人工知能）が代替・支援する邦銀初のサービスを始める方針を明らかにした。

声だけでＡＩに指示ができ、円山氏は「スマホ操作が苦手でも、簡単にやりたいことができるようになる」と話した。

月内に、生成ＡＩによるエージェント機能「ＮＥＯＢＡＮＫ ａｉ」を同銀のアプリに導入する。まず数千人規模の一部顧客を対象に始め、「利用状況を分析しつつ提供範囲の拡大を検討する」とした。

新機能では、アプリで「ＡさんにＸ円振り込んで」と声やチャットで頼むと、利用者の振込先リストからＡＩが対象を割り出し、金額を設定。数秒で手続きの最終承認画面を表示し、内容を読み上げる。「はい」と伝えれば手続きが終わる。複数人への同時送金も１回のやりとりで完了する。

住所変更の際などはＡＩが専用の設定画面へ即座に誘導するほか、支出動向をＡＩに分析してもらう機能も設ける。円山氏は「４〜５倍の速さで手続きが済む。高齢者を含め、新しい顧客を取り込みたい」と語り、利便性向上による口座の獲得増加に期待を示した。