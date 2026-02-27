厚生労働省は、違法薬物の流通や密売に関する情報を分析する麻薬取締部の機能を強化する。

「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が違法薬物の取引に使用している秘匿性の高い通信アプリなどの情報を関東信越厚生局麻薬取締部に集約し、新たに導入する分析機器で解析する。担当の麻薬取締官も増やし、迅速な捜査で中心人物の摘発につなげる。

近年、化学物質を合成して作られた違法薬物の使用が若者らの間で広がり、売買には主にＳＮＳが使われている。トクリュウが密売に関与するケースが増えており、秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合い、組織の実態が見えにくいことが捜査の壁となっている。

関東信越厚生局麻薬取締部は、分析が困難な情報を各地の麻薬取締部から収集する。秘匿性の高いアプリの情報を解析する分析機器を導入。検挙した密売人らのスマートフォンの通信履歴などを分析し、指示役につながる情報がないかを探る。分析結果は各地の麻薬取締部と共有する。担当の麻薬取締官も６人増やす。

違法薬物は医薬品医療機器法などで製造や販売が禁じられている。だが、規制された薬物の化学構造を一部改変した別の薬物が登場するいたちごっこが課題になっている。

厚労省は、薬物を鑑定する最新の装置も導入し、検出能力を高める。新たな薬物の登場を早期に察知し、広がる前に規制をかけられるようにする。

麻薬取締部には全国で計約３００人の麻薬取締官が所属し、麻薬取締法に基づき違法薬物の捜査にあたっている。捜査を効率的に進めるため、情報の集約と機能強化を図る。人員の確保や装置の購入に必要な経費約４億円を２０２５年度補正予算に計上した。