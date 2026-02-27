「ゆっくりと、むらなく温めるのでまろやかな味わいが楽しめます」と話すピーコック魔法瓶工業の山中啓輔さん

「魔法瓶の技術で手軽な家飲み時間を提供したい」。2024年8月にピーコック魔法瓶工業が発売した「酒燗器」（販売価格は6578円）が好評だ。電源不要の卓上湯煎式。湯の量を変えるだけで好みの温度に調節でき、保温もできる。開発した山中啓輔（やまなか・けいすけ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）

お酒を楽しむためのアイテム“ピーコックのおうち居酒屋”シリーズの一つ。年間の販売数量は計画比で50％増となり、現在も堅調だ。「日本酒は温度が大切。電子レンジでは温度にむらが生じることがある。湯煎式で好みの温かさで楽しめるようにと考えました」

本体は保温に適したステンレス製真空二重構造だ。内側の目安線に合わせて沸騰した湯を入れる。40度の「ぬるかん」から55度の「とびきりかん」まで四つの温度を選択できる。陶器製の専用とっくり（330ミリリットル、2合弱）に酒をつぎ、本体に入れて10分待てば完成だ。ぬるかんで最大70分間温度が保てるという。

湯量の調節には苦心した。「多すぎると湯がこぼれるし、1ミリリットル違うだけで温度が変わる。50回以上試作を重ねました」。とっくりの容量も顧客の声を参考に「晩酌に最適な容量を目指しました」

顧客から「ゆっくり飲めて最高」「キャンプで使える」という声が上がる。「和を意識して取っ手部分は竹製に。本体と、とっくりは光沢を消すなど色味もこだわりました」。大阪府出身、29歳。

ピーコック魔法瓶工業の「酒燗器」

