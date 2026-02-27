EVと燃費規制の流れを追うなら、自動車用炭素繊維市場のデータは先に押さえておきたい情報です。

軽量化がそのまま航続距離や燃費の改善につながるため、素材選定の基準がここ数年で大きく変わってきました。

今回の調査は、2026年から2035年を見据えた投資判断の材料を整理しやすい内容です。

SDKIアナリティクス「自動車用炭素繊維市場調査」

調査結果発表日：2026年2月16日調査期間：2025年12月〜2026年1月調査対象プレーヤー数：545社調査手法：現地調査201件／インターネット調査344件調査地域：北米・ラテンアメリカ・アジア太平洋・欧州・中東アフリカ

SDKI Analyticsは、東京都渋谷区に本社を置くフルサービスのマーケティングリサーチ企業です。

同社は日本国内100以上の業種と世界150カ国以上の市場情報を横断し、企業戦略向けの調査を提供しています。

今回のレポートは、自動車向け炭素繊維の需要拡大と課題を、グローバルと日本の両視点で整理した構成です。

市場規模と成長カーブの見通し

市場規模：4.2億米ドル（2025年）市場規模予測：7.9億米ドル（2035年）年平均成長率（CAGR）：7.5％（2026年〜2035年）

調査では、自動車用炭素繊維市場が10年で約1.9倍の規模へ伸びる見通しが示されています。

背景には、車両軽量化によるエネルギー効率改善の優先度が上がっている産業構造があります。

EVでは航続距離の確保、内燃機関車では燃費規制への対応が共通課題になり、素材の高性能化が進行中。

炭素繊維は強度を保ちながら重量を抑えやすいため、設計自由度と性能の両方を取りにいける点が評価されています。

とくに高付加価値モデルでは、走行性能と環境対応を同時に満たす素材として採用余地が広がります。

需要を押し上げる用途別セグメント

構造部品セグメント想定収益シェア：40％

対象アプリケーション：構造部品／パワートレイン部品／内装部品／外装部品／その他部品。

用途別では、車両骨格や安全性能に関わる構造部品が最大シェアを担う予測です。

構造部品は軽量化の効果が直接出やすく、加速性能や電費改善に直結しやすい領域になります。

パワートレインや外装への展開も進んでおり、デザイン要件と機能要件を両立しやすい点が導入を後押ししています。

内装分野でも、軽量化と意匠性を同時に狙える素材として検討対象に入りやすくなっています。

単なる置き換えではなく、部品設計そのものを見直すプロジェクトが増えているのが今のトレンドです！

地域別トレンドと日本市場の拡大要因

主要成長地域：北米日本市場の主因：国内生産規模拡大／燃費基準整合／リサイクル炭素繊維投資調査対象国数：20カ国以上

北米はEV普及のスピードと燃費規制の強化が重なり、軽量素材への投資が継続しやすい市場です。

OEMの開発方針と政策の方向性が一致しているため、量産導入の意思決定が比較的早く進みます。

日本市場では、国内生産規模の大きさに加えて、持続可能素材への開発投資が増えている点が強みです。

リサイクル炭素繊維の実装が進めば、コストと環境対応の両方で選択肢が広がります。

グローバル調達と国内技術開発をどう組み合わせるかが、次の競争軸になりそうです。

主要プレーヤーと競争環境の注目点

主要グローバル企業数：5社（Hexcel Corporation／SGL Carbon／Solvay／Gurit／Zoltek）主要日本企業数：5社（Toray Industries／Teijin Limited／Mitsubishi Chemical Group／Nippon Carbon／Tokai Carbon）

競争環境では、材料性能だけでなく、量産時の加工性と供給安定性が重視されています。

SDKIの分析でも、原材料費と加工費の高さが成長のブレーキ要因として整理されています。

そのため企業側は、研究開発投資と同時にコスト最適化のロードマップを組む必要があります。

2023年以降は高強度炭素繊維や新しい連続炭素繊維の投入が続き、用途拡張の土台が整備中。

今後は、性能・価格・環境適合の3点をどこでバランスさせるかが、採用拡大の分岐点になります☆

この調査は、成長率だけを見るレポートではなく、導入判断の優先順位を整理しやすいのが特長です。

市場規模、用途、地域、プレーヤーを一枚で俯瞰できるので、事業計画の初期設計に使いやすい内容です。

【設備更新の優先順位が見える市場分析！

SDKIアナリティクス「自動車用炭素繊維市場成長予測レポート版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 自動車用炭素繊維市場の2035年予測規模はどのくらいですか？

2035年には約7.9億米ドルに達する予測です。

Q. 調査で示されたCAGRは何％ですか？

2026年から2035年の予測期間で約7.5％です。

Q. どの用途セグメントが最大シェアを見込まれていますか？

構造部品セグメントが予測期間中に40％の収益シェアを占める見込みです。

Q. 調査対象プレーヤー数と調査方法を教えてください。

545社を対象に、現地調査201件とインターネット調査344件で実施されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 設備更新の優先順位が見える市場分析！SDKIアナリティクス「自動車用炭素繊維市場成長予測レポート版」 appeared first on Dtimes.