たまごっちのポップな世界観を、そのまま持ち歩けるボトルが登場しています。

保温保冷に対応したワンプッシュ仕様なので、かわいさだけでなく日常の使いやすさまでしっかり押さえたアイテムです。

2026年2月26日に公開された最新特集では、350mlモデルを中心にデザイン違いの480mlラインナップも紹介されました。

たまごっち「ステンレスワンプッシュボトル」

記事公開日：2026年2月26日容量：350mlサイズ：18.2cm×6.5cm×6.5cm素材：ステンレス銅、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコーンゴム容量バリエーション：350ml／480ml

たまごっちは、発売当時に社会現象を起こし、20年以上たった今も愛される携帯デジタルペットシリーズです。

今回のボトルは、懐かしさのあるキャラクターデザインと、毎日使うための機能を両立した生活雑貨として展開されています。

350mlフレンドシップデザインの魅力

モデル名：フレンドシップ開閉方式：ワンプッシュ対応機能：保温・保冷

350mlモデル「フレンドシップ」は、たまごっちたちがにぎやかに集まるアートで、見た瞬間に気分が上がる配色です。

バッグのサイドポケットや通勤トートに収まりやすいサイズ感なので、日常使いとの相性が良い設計です。

ワンプッシュで片手開閉できるため、移動中やデスク作業中でもスムーズに水分補給しやすくなっています。

ランチタイムだけでなく、オフィスや学校でこまめに飲みたい人にも使いやすい容量です。

480mlモデルのデザインバリエーション

容量：480mlデザイン違い：ぷちぷちおみせっち／ドット（ブラック）フラワーっち／にんじゃっち

480mlモデルには、たまごっちらしいにぎやかさを前面に出した「ぷちぷちおみせっち」デザインが用意されています。

キャラクターが画面上で活動しているような賑わいがあり、歴代ファンほど楽しく眺められる一本です。

ドット（ブラック）は印象が一転し、落ち着いた配色の中にピクセル感のあるたまごっち表現が効いたデザインです。

同じシリーズでも雰囲気が大きく変わるので、通学用と仕事用で使い分けたい人にも選びやすいラインナップです。

毎日使いで実感しやすい機能性

本体素材：ステンレス樹脂パーツ：ポリプロピレン／ABS樹脂パッキン素材：シリコーンゴム

このボトルの強みは、見た目のかわいさを保ちながら、保温保冷の基本性能をしっかり押さえている点です。

本体は軽快に持てるサイズで、毎日持ち歩いても負担が増えにくい仕様になっています。

ワンプッシュ機構は開閉動作が短く、急いでいる朝や移動の合間にも扱いやすいのがメリットです。

キャラクターアイテムに実用性を求める人にとって、デザインと機能のバランスが取りやすいシリーズです☆

懐かしさのあるキャラクターを生活導線に置くと、何気ない水分補給の時間にも小さな楽しみが生まれます。

350mlと480mlで用途を分ければ、平日も休日もたまごっちの世界観を無理なく取り入れられます。

【ポップな毎日にちょうどいい保温保冷ボトル！

たまごっち「ステンレスワンプッシュボトル フレンドシップ」】の紹介でした。

よくある質問

