毎日のドライブがやさしく整う癒しデザイン！スヌーピー「ナンバーフレーム＆車内収納カーグッズシリーズ特集」
スヌーピーの世界観を車内まで広げると、移動時間の気分がぐっと軽くなります。
ナンバーフレームから傘ケースまで、見た目のかわいさと実用性を両立したカーアイテムがそろいました。
2026年2月25日に紹介された最新ラインナップは、通勤や送迎の毎日を整えたい人に相性の良い構成です。
スヌーピー「カーグッズコレクション」
今回の特集では、車の外観を彩るナンバーフレームと、車内の使い勝手を上げる収納系アイテムが中心になっています。
通勤で長く車に乗る人ほど、日々の小さなストレスを減らせるグッズ構成です。
車内を快適にする収納・装着アイテム
スマホホルダー可動域：360°回転対応スマホホルダーデザイン数：3種類アンブレラケースサイズ：63cm×19cm×0.5cmアンブレラケース収納本数：最大5本アンブレラケースカラー：2色（ブラック／ブルー）シートベルトストッパーサイズ：8.5cm×7.5cm×3.5cm
画像のフックは、眠るスヌーピーのシルエットとJ字フックを一体化した、キャラクター性と機能性を両立する車内アクセサリーです。
ヘッドレスト周辺で小物やバッグの置き場を作りやすく、散らかりやすい足元をすっきり保ちやすくなります。
ナンバーフレームは取り付け工程がシンプルなので、車の雰囲気を短時間で変えたいときに扱いやすい仕様です。
スマホホルダーは360°調整ができるため、ナビ確認と視線移動のバランスを取りやすくなっています。
シートベルトストッパーは締め付け感を和らげる役割があり、長距離移動の疲労感を軽くしたい日に効いてきます。
ティッシュケースとアンブレラケースは、必要なときにすぐ手が届く位置を作れるので、雨の日や渋滞時の動作をスムーズにします。
実用アイテムを同じキャラクターでそろえると、車内デザインに統一感が出て気分の切り替えもしやすくなります。
かわいさ先行に見えて、実際は整理・収納・移動導線まで整える設計なのが今回の特集の強みです☆
部屋づくりと同じ感覚で車内を整えると、毎日の移動時間がちゃんと自分のリズムに寄ってきます。
見た目を楽しみながら使い勝手も上げたい人にとって、スヌーピーのカーグッズは取り入れやすい選択肢です。
【毎日のドライブがやさしく整う癒しデザイン！
スヌーピー「ナンバーフレーム＆車内収納カーグッズシリーズ特集」】の紹介でした。
