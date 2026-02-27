スヌーピーの世界観を車内まで広げると、移動時間の気分がぐっと軽くなります。

ナンバーフレームから傘ケースまで、見た目のかわいさと実用性を両立したカーアイテムがそろいました。

2026年2月25日に紹介された最新ラインナップは、通勤や送迎の毎日を整えたい人に相性の良い構成です。

スヌーピー「カーグッズコレクション」

記事公開日：2026年2月25日取扱点数：30,000点以上参考価格帯：2,090円〜3,850円（税込）販売チャネル：キャラクターグッズ専門オンラインストア

今回の特集では、車の外観を彩るナンバーフレームと、車内の使い勝手を上げる収納系アイテムが中心になっています。

通勤で長く車に乗る人ほど、日々の小さなストレスを減らせるグッズ構成です。

車内を快適にする収納・装着アイテム

スマホホルダー可動域：360°回転対応スマホホルダーデザイン数：3種類アンブレラケースサイズ：63cm×19cm×0.5cmアンブレラケース収納本数：最大5本アンブレラケースカラー：2色（ブラック／ブルー）シートベルトストッパーサイズ：8.5cm×7.5cm×3.5cm

画像のフックは、眠るスヌーピーのシルエットとJ字フックを一体化した、キャラクター性と機能性を両立する車内アクセサリーです。

ヘッドレスト周辺で小物やバッグの置き場を作りやすく、散らかりやすい足元をすっきり保ちやすくなります。

ナンバーフレームは取り付け工程がシンプルなので、車の雰囲気を短時間で変えたいときに扱いやすい仕様です。

スマホホルダーは360°調整ができるため、ナビ確認と視線移動のバランスを取りやすくなっています。

シートベルトストッパーは締め付け感を和らげる役割があり、長距離移動の疲労感を軽くしたい日に効いてきます。

ティッシュケースとアンブレラケースは、必要なときにすぐ手が届く位置を作れるので、雨の日や渋滞時の動作をスムーズにします。

実用アイテムを同じキャラクターでそろえると、車内デザインに統一感が出て気分の切り替えもしやすくなります。

かわいさ先行に見えて、実際は整理・収納・移動導線まで整える設計なのが今回の特集の強みです☆

部屋づくりと同じ感覚で車内を整えると、毎日の移動時間がちゃんと自分のリズムに寄ってきます。

見た目を楽しみながら使い勝手も上げたい人にとって、スヌーピーのカーグッズは取り入れやすい選択肢です。

【毎日のドライブがやさしく整う癒しデザイン！

スヌーピー「ナンバーフレーム＆車内収納カーグッズシリーズ特集」】の紹介でした。

