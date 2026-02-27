真空チューブリフターの導入が、建設と製造の現場で一気に現実味を帯びてきました。

2026年2月25日に公表された最新調査では、日本市場が2035年に向けて大きく拡大する見通しが示されています。

労働力不足とスマートファクトリー投資が重なる今、設備選定の基準を整理しておきたいタイミングです。

Research Nester「日本の真空チューブリフター市場調査」

調査結果発表日：2025年12月24日予測期間：2026年〜2035年市場規模（2025年）：93.7百万米ドル市場予測（2035年）：354.5百万米ドル年平均成長率：14.2%調査対象：522社調査手法：現地調査244件／インターネット調査278件

Research Nesterは、日本市場向けにカスタマイズ型レポートを提供する市場調査会社です。

同調査は、東京・横浜・大阪・名古屋・札幌・福岡・川崎・神戸・京都・埼玉を対象エリアに含めて実施されています。

成長要因だけでなく、課題、機会、競争環境まで一体で読めるため、導入判断の前提をそろえやすい内容です。

市場規模と成長予測のポイント

2026年末市場規模予測：107.2百万米ドル2025年から2035年の増加額：260.8百万米ドル2035年市場規模倍率：約3.8倍（2025年比）

2025年時点で93.7百万米ドルの市場が、2035年には354.5百万米ドルまで拡大する想定です。

10年で約3.8倍という伸び率は、単なる機械更新ではなく、作業設計そのものの見直しが進む局面に入ったことを示します。

2026年末時点でも107.2百万米ドルが見込まれており、早い段階から投資が積み上がるシナリオとなっています。

災害対応インフラ需要が導入を後押し

洪水頻度の見通し：2040年までにほぼ2倍2025年度政府予算案：115.5兆円

老朽インフラを災害対応型へ更新する流れは、重量物ハンドリング機器の需要と直結しています。

ガラスパネルや金属板、コンクリート部材を安全に搬送する工程では、真空チューブリフターの導入効果が出やすい構成です。

公共投資の増額が続く東京圏では、建設プロジェクトの進行スピードと安全性の両立がより重要になっています。

省人化・省力化を支える工場と物流の実装

スマートファクトリー導入企業比率：約20%（2023年時点）最低時給水準：全都道府県で約1,000円超（2025年度）重量対応セグメント市場シェア予測：45.5%（2035年）

日本の製造現場では、スマートファクトリー化の余地がまだ大きく、設備更新の伸びしろが明確です。

人手不足と人件費上昇が同時に進む中、1人オペレーションで重量物を扱える機器へのニーズが強まっています。

とくに頑丈タイプの真空チューブリフターは、多人数作業を減らせるため、現場負担と労災リスクの両面で効果が見込まれます。

主要プレーヤーと最新開発の動向

主要プレーヤー数：5社（Toyota Industries／Murata Machinery／Okura Yusoki／Nitta／CKD）共同実演：2025年9月（Rocker Scientific × SIBATA）協働技術開発：2025年12月（Fujitsu Corporation）

市場は国内大手の機械・搬送プレーヤーが軸になりつつ、周辺領域では実験機器や協働技術の連携も進んでいます。

2025年9月には展示会で効率性と安全性を高める装置の共同実演が行われ、現場実装を意識した提案が目立ちました。

2025年12月に発表された人とロボットの協働効率化技術は、インテリジェントリフティングの普及に追い風となりそうです☆

このレポートの価値は、成長率の大きさだけでなく、なぜ今導入が進むのかを地域・産業別で読み解ける点にあります。

設備更新を検討する企業にとっては、投資判断の優先順位を具体化しやすい実務寄りの情報設計です。

現場の安全性と生産性を同時に上げたい担当者ほど、早めに押さえておきたい調査内容となっています。

【自動化投資を見極める産業調査の決定版！

Research Nester「日本の真空チューブリフター市場調査」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 日本の真空チューブリフター市場は2035年にどの規模まで伸びますか？

2035年末には354.5百万米ドルに達すると予測されています。

Q. 予測期間中の年平均成長率はどれくらいですか？

2026年から2035年の年平均成長率は14.2%です。

Q. どのセグメントの伸びが大きい見通しですか？

ロード容量別では、頑丈真空チューブリフターが2035年に45.5%の最大シェアを取る見通しです。

Q. 調査はどのような方法で実施されましたか？

現地調査244件とインターネット調査278件を組み合わせ、合計522社を対象に実施されています。

