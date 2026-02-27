お文具さんのゆるい表情で、ランチ時間の空気がふっとやわらぐアイテムが登場しています。

お弁当箱とカトラリーをそろえると、持ち歩きやすさと使いやすさを同時に整えられる構成です。

お文具といっしょ「丸型ランチボックス＆音の鳴らないコンビセット」

参考価格帯：2,090円〜3,850円（税込）

「お文具さんといっしょ」は、おもちのような丸いフォルムと、肩の力が抜ける言葉で人気を集めるキャラクターです。

今回のランチアイテムは、見た目のゆるさだけでなく、温め直しや持ち運びまで考えられた実用設計が強みになっています。

丸型ランチボックスとコンビセットの仕様

ランチボックス容量：上段230ml／下段270mlランチボックスサイズ：9cm×11.7cm×10.6cmコンビセットサイズ：1.8cm×18.8cm×4.7cm箸・スプーンサイズ：18cm

丸型ランチボックス2段は、コンビニの丸型おにぎり1個が袋ごと入るサイズ感で、朝の準備をシンプルにしやすい設計です。

上段と下段のどちらもごはんがつきにくい加工なので、盛り付けを崩しにくく、ランチタイムまで見た目を保ちやすくなっています。

フタとシールフタとフォークを外せば電子レンジに対応するため、外出先でも温かい状態に戻せるのが実用的です。

内蓋にフォークを収納できる構造なので、カバンの中で道具が散らばりにくい点も日常使い向きです。

食べ終わった後は1段にまとめて持ち帰れるため、帰宅時の荷物をできるだけコンパクトにしたい日に相性が良い仕様です。

コンビセットはケース内に箸・スプーン・フォークが整然と収まり、淡いクリームイエローの配色がランチボックスと自然になじみます。

シリコンクッション付きでカチャカチャ音を抑えやすく、電車移動やオフィス移動でも気兼ねなく持ち歩けるのが嬉しいポイントです。

箸とスプーンはどちらも18cmで、汁物から丼系まで対応しやすく、ランチ内容が日替わりでも使い回ししやすい長さです。

食洗機に対応するため、毎日使うほど差が出る後片付けの手間も減らしやすくなっています。

キャラクターランチグッズは、気分を上げるデザイン性と、毎日続けられる扱いやすさの両立が選ぶ基準になります。

このシリーズは、ゆるい表情で気持ちをやわらげながら、温め直しや携帯性など平日の実用条件もしっかり押さえた構成です。

お文具さんとプリンさんの世界観をランチまわりで統一すると、昼休みの短い時間でも小さなリセット感を作りやすくなります☆

【ゆるい表情に毎日ほっとするランチ時間！

お文具といっしょ「丸型ランチボックス＆音の鳴らないコンビセット」】の紹介でした。

