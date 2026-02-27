週末の出走馬が２６日、確定した。３月３日付で定年引退を迎える調教師７人が、いよいよラストウィークを迎える。西園正都調教師（７０）＝栗東＝は、オーシャンＳ（２８日、中山）のフィオライア、ビッグシーザーをはじめ、１８頭の大攻勢で有終Ｖを目指す。

思いを込めて、ラストウィークは１８頭の大攻勢をかける。西園正調教師は土曜に７頭、日曜に１１頭がスタンバイ。「今までこんなに使ったことあったっけ？ と思うほど使う」と白星ラッシュでの花道を目指す。

土曜の重賞、オーシャンＳには２頭出し。シルクロードＳを１６番人気で勝利。重賞初制覇を飾ったフィオライアは「引き続き具合はいい」。２年前の京阪杯Ｖのビッグシーザーは「スタートが全て。実力は十分」と評価する。「どちらも相手は強いけど、２頭で有終の美を飾りたいです」と意欲を見せた。

日曜中山１２Ｒのビッグドリームが、２８年の歴史を誇る厩舎のラストレース。「ルメールがお世話になったということで最後に乗ってくれます。中山でいい走りをしていて本当のオーラス。勝ってくれたらいいな」と、仁川で万感の思いで見守る。

２８年の調教師生活のゴールはもうすぐ。「セレモニーがあるけど、緊張などないよ」と自然体で最後の決戦に臨む。