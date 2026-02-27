ＮＰＢエンタープライズは２６日、中日・金丸夢斗投手（２３）を３月に行われるＷＢＣの日本代表に追加招集したと発表した。パドレス・松井裕樹投手（３０）がコンディション不良で出場辞退。予備登録メンバーに入っていた左腕の背番号は「２４」に決定。バンテリンＤでの全体練習でチームに合流し、「緊張感があって、楽しかった」と汗を拭った。

２３日からＷＢＣ球を使って投球練習に取り組んできた。この日、大谷らメジャー組と対面して「本物だ！って。緊張した」と初々しい一面も。キャッチボール相手が見つからず、途中合流の“洗礼”にも「少しでも早くチームになじめたら」と笑った。

関大時代の２４年にトップチームに招集され、早くから井端弘和監督の期待が高かった。その指揮官は「ここ（代表）に入ってきても、おかしくないボールを投げている。慌てず、アジャストしてもらえたら」と期待する。昨年１１月の韓国との強化試合にも代表入りし、ピッチコムやピッチクロックを経験している点も大きい。辞退の松井から「日本のために頑張って」と激励された。「任された場面で抑えられるように。世界一に少しでも貢献したい」。若き左腕が、アクシデント続出の侍投手陣の力となる。（森下 知玲）