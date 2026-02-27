AIをどう描くかを、観客参加型の舞台で体感できる公演が上演されます。

『エデン〜博士の愛したロボット〜』は、ロボットの記憶を観客との対話でほどいていく構成が軸です。

3月14日夜公演では、AI小説で知られる北条風奈さんのトークショーも加わり、物語の読み解きがさらに深まります。

ファントム座「ホワイトデーイマーシブシアター エデン〜博士の愛したロボット〜」

公演期間：2026年3月14日〜2026年3月15日会場：遊空間がざびぃ（東京都杉並区西荻北5丁目9-12）上演時間：約60分公演数：全8公演一般チケット：4,000円（税込）研究員チケット：6,500円（税込）

ファントム座は、2025年に結成されたイマーシブシアター専門の演劇集団です。

同作は、雪に埋もれていた研究所から発見された人間型ロボット「エデン」の記憶を巡る物語です。

観客が見学会参加者として舞台世界に入る設計なので、AIと人間の距離感を自分の感覚で受け取りやすい内容です。

北条風奈トークショー

実施日：2026年3月14日対象公演：18:00スタート回実施タイミング：終演後

北条風奈さんは『TWIN SIGNAL』ノベライズを手がけ、AIや人工生命体を題材に執筆してきた小説家です。

今回はキャストとともに、舞台内で描かれるロボット像と現代AIの接点をトークで掘り下げます。

物語を観た直後に視点を補強できるため、SF設定の背景まで理解したい観客に相性のよい回です。

『TWIN SIGNAL』は1992年から2001年に連載されたSFロボット漫画で、今見ても先進性のあるテーマ設定で知られます。

その文脈を知る書き手が加わることで、舞台『エデン』の「記憶」「関係構築」「AI倫理」の見どころがより立体的になります。

没入型演劇としての体験性と、トークによる思考の余白を同時に楽しめる公演です☆

【現在と未来のAI像を舞台で立体的に味わう！

ファントム座「イマーシブシアター エデン〜博士の愛したロボット〜」】の紹介でした。

