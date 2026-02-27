YKK日本製パーツ採用でねじれと絡まりを抑えて撮影が軽快！HAKUBA「アンチツイストラップ新作7種」

カメラストラップのねじれを減らしたい人に向けて、HAKUBAの新シリーズが登場しました。

YKK社の日本製クイックリリースパーツを採用し、撮影中の動きに合わせた回転構造を取り入れています。

移動時の安定感と、シャッターチャンスでの素早い構えを両立したいユーザーにうれしいラインナップです。

HAKUBA「アンチツイストストラップシリーズ」

発売日：2026年2月27日ラインナップ：7種希望小売価格：2,970円〜9,980円（税込）対応幅：8〜12mm

ハクバ写真産業は、写真・映像・音響・通信関連用品を展開する1955年設立のブランドです。

今回のシリーズは、コネクター部の円筒形アンカーが360度回転する設計です。

この回転機構により、撮影中や移動中に起きやすいストラップのねじれと絡まりを軽減できます。

ワンタッチで着脱しやすい仕様なので、収納時や三脚運用への切り替えもスムーズです。

スピードスリング38

希望小売価格：9,980円（税込）

スピードスリング38は、移動時に短く保持しつつ撮影時に瞬時に伸縮できる斜め掛けタイプです。

画像でも肩から腰へ流れる装着位置が確認でき、身体に沿って安定させながら素早く構えられる設計です。

歩行の多い街撮りやイベント撮影で、揺れの抑制と即応性を同時に求める場面に向いています。

同シリーズには、スリムクッション25、ドライメッシュ50、ストレージ25、エルゴハンド、コネクターセット、アンカーもそろいます。

肩掛けからハンド運用、既存ストラップのアップデートまで、撮影スタイルに合わせて段階的に選べる構成です。

複数カメラ運用ではアンカー2個セットを追加することで、ストラップの共用を効率化できます。

ねじれ軽減を軸にした設計で、日常撮影から長時間の現場まで快適な装着感を維持しやすいシリーズです☆

【YKK日本製パーツ採用でねじれと絡まりを抑えて撮影が軽快！

HAKUBA「アンチツイストストラップ新作7種」】の紹介でした。

