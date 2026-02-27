実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が3月1日午後8時56分〜10時半まで、90分スペシャルとしてテレビ朝日系列で放送される。

深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第9弾は、侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64）をゲストに迎える。ドジャース大谷翔平の才能を開花させ、23年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では日本を14年ぶりの世界一に導いた。そして今年1月には、野球殿堂入りしたレジェンドの本音に迫る。

インタビューは、栗山氏が教壇に立っていたことにちなんで、人生のさまざまな局面で学んだことを黒板に“板書”しながら進んだ。10年間の監督生活で学んだ信念「正しいことはない」の意味をひもとく。

さらに「大谷翔平の二刀流は正しかったのか」という生みの親の問いかけに、有働は衝撃を受ける。栗山氏は過去に1度だけ大谷を厳しく叱ったことがあると明かす。そのきっかけとなった出来事とは？

またキャスター＆野球解説者時代も振り返り、今年1月、惜しまれながら世を去った名キャスター久米宏さんとの思い出も明かす。