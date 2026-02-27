日テレ、新音楽番組『夜の音』放送開始決定 菊池風磨が初レギュラー音楽番組MC「濃密な時間を目指します」
日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）が、4月7日から放送される。8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、初のレギュラー音楽番組MCを務める。
【場面写真】菊池風磨が思わず制止…求め合う濃厚キス
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。
MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聴けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングで届ける。
また、初回放送前の3月31日深夜1時29分からは、関東ローカル放送で「#0」となる初回特番を放送する。
【コメント】
■菊池風磨（timelesz）
MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような“本音”を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も1人の表現者として全力で向き合うつもりです。視聴者の皆さんが、トークを経て聴く1曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！
