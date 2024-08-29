お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。自動車の運転免許を持っていないと明かした。

この日は「運動神経バツグン＆運動音痴な女が大集合！」と題し、著名人がスタジオに集結。

川村はMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「運動神経悪いもんな？」と聞かれると「はい」と答え、「運転お下手なのか？」には「免許取れなかったです」と明かしたもの。

さらに、教習所に「行ったけど、期間過ぎちゃって。もう1回挑戦しようと思ったけど、それもできなかったので免許持っていないんです」と説明した。

それを聞いたお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子は、川村と教習所に「一緒に行ったんですよ」と言い「そして2人とも時間切れ。頭では分かっているんだけど、できないっていうタイプです。理論は分かるんです。でも、それをやれって言われると恐怖心と、あともう分からなくなっちゃう…」と語った。

川村も「わかる！右と左がわかんなくなっちゃいますよね！」とうなずくと、上田から「分かるよ、それは！」と突っ込まれていた。