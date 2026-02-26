ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、出場3試合連続安打を記録した。

初回、1死二、三塁の好機で迎えた第1打席。マーリンズ先発の左腕・ギャレットが投じた初球インコースの直球には手を出さず1ストライク。2球目の外角へ逃げるシンカーを打ちに行ったが、捉えることができず三ゴロに倒れた。

5−1の3回、先頭で迎えた第2打席。2番手の右腕・グストが1ボール1ストライクから投じた3球目の真ん中低めカーブをフルスイングして空振り。続く4球目、内角高めの直球にもフルスイング。バットにかすったものの、ボールは捕手のミットに収まり空振り三振となった。

5−2で迎えた4回の第3打席。1死満塁の大チャンスで、4番手の左腕・ホワイトと対戦。2ボール2ストライクと追い込まれていたが、甘く入った直球をコンパクトなスイングで振り抜いた。

打球は三塁手の頭上を越えて左翼線へと抜けて二塁打。走者も2人がホームインして2打点。7−2とリードを広げるダメ押し打で、岡本は代走が送られてお役御免となった。

岡本は23日（同24日）、メッツ戦で2回の第1打席にバックスクリーンに飛び込む2点本塁打でメジャー初安打。25日（同26日）、タイガース戦では4回の第2打席に中前の飛球が野手の間に落ちるラッキーな二塁打を放ち、その後ルークスの左前打で先制のホームを踏んだ。

タイガースとの試合で2回の第1打席、昨季14勝の右腕マイズ投手が投じたスライダーが右手に当たる死球。すぐにシュナイダー監督らがダグアウトを出たが、岡本は大丈夫というジェスチャーでプレーを続行した。試合後、腫れた右手に湿布のようなものをつけていたが、「一応つけておいてくれって」と問題ないことを強調。宣言通り、一夜明けたこの日は右手の湿布は取れており「大丈夫です」と試合に出場した。

岡本はマーリンズ戦を終えたあと、27日（同28日）の練習後に侍ジャパンに合流するためにブルージェイズを離れる予定になっている。