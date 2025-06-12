タレントの中川翔子が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。「信じられない」と思う競技を明かした。

この日は「運動神経バツグン＆運動音痴な女が大集合！」と題し、著名人がスタジオに集結。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が、レスリング女子で16年リオデジャネイロ五輪69キロ級金メダリストの土性沙羅さんに「やっぱり幼少の頃から運動神経良かったの？」と聞くと「いえ、めちゃくちゃ悪くて。レスリングはできるけど、自分で運動神経いいと思ったことはない。球技とか全くできなくて、全然当たらなかったりだとかとか」と答えた。

さらに「特ににドッジボールが。レスリングで相手がタックルしてくる分には全然大丈夫なんですけど、投げてくるフワフワのボールが怖くてビビっていましたし、“ドッジボールやるよ”って先生に言われた時は病んでました。“またドッジボールかよ”って」と語った。

それを聞いた中川は「ドッジボールっていう競技を考えた人は、脳が地獄だなって思います。あり得ない」と断言。「そもそも、あんな恐ろしい球を人にぶつけるゲームですよ。信じられない。冬の1時間目とかなんて痛い、痛い。しかもドッジボールって誰が考えたのか“顔面セーフ”っていう恐ろしい地獄のルールがあって。外野に早く行きたいのに“また、顔に当たった”とか。バウンドして顔に当たったとか…」と、顔に当たった場合には外野に行かなくても良いというルールにもクレームをつけていた。