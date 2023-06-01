ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは１．４％の大幅安
NY株式26日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 49441.77（-40.38 -0.08%）
ナスダック 22824.66（-327.42 -1.41%）
CME日経平均先物 58645（大証終比：-205 -0.35%）
欧州株式26日終値
英FT100 10846.70（+40.29 +0.37%）
独DAX 25289.02（+113.08 +0.45%）
仏CAC40 8620.93（+61.86 +0.72%）
米国債利回り
2年債 3.446（-0.025）
10年債 4.021（-0.031）
30年債 4.671（-0.026）
期待インフレ率 2.289（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.016）
英 国 4.274（-0.043）
カナダ 3.174（-0.031）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.61（+0.19 +0.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5197.70（-28.50 -0.55%）
ビットコイン（ドル）
67539.63（-1405.64 -2.04%）
（円建・参考値）
1055万9821円（-219772 -2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49441.77（-40.38 -0.08%）
ナスダック 22824.66（-327.42 -1.41%）
CME日経平均先物 58645（大証終比：-205 -0.35%）
欧州株式26日終値
英FT100 10846.70（+40.29 +0.37%）
独DAX 25289.02（+113.08 +0.45%）
仏CAC40 8620.93（+61.86 +0.72%）
米国債利回り
2年債 3.446（-0.025）
10年債 4.021（-0.031）
30年債 4.671（-0.026）
期待インフレ率 2.289（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.016）
英 国 4.274（-0.043）
カナダ 3.174（-0.031）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.61（+0.19 +0.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5197.70（-28.50 -0.55%）
ビットコイン（ドル）
67539.63（-1405.64 -2.04%）
（円建・参考値）
1055万9821円（-219772 -2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ