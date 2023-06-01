NY株式26日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　49441.77（-40.38　-0.08%）
ナスダック　　　22824.66（-327.42　-1.41%）
CME日経平均先物　58645（大証終比：-205　-0.35%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10846.70（+40.29　+0.37%）
独DAX　 25289.02（+113.08　+0.45%）
仏CAC40　 8620.93（+61.86　+0.72%）

米国債利回り
2年債　 　3.446（-0.025）
10年債　 　4.021（-0.031）
30年債　 　4.671（-0.026）
期待インフレ率　 　2.289（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（-0.016）
英　国　　4.274（-0.043）
カナダ　　3.174（-0.031）
豪　州　　4.701（-0.018）
日　本　　2.149（+0.019）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.61（+0.19　+0.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5197.70（-28.50　-0.55%）

ビットコイン（ドル）
67539.63（-1405.64　-2.04%）
（円建・参考値）
1055万9821円（-219772　-2.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ