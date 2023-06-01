五輪公式インスタグラムが公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は今大会、自撮り職人としての腕前も披露。五輪公式SNSでは“もう一つの自撮りショット”が脚光を浴びた。

坂本はエキシビションの集合写真で、セルフィーの撮影を担いその腕前を披露。フィギュアスケーターの仲の良さが前面に現れた1枚で、大好評となっていた。

坂本は“もう一つ”セルフィーを担当していた。女子シングルの表彰式だ。大会中は銅メダリストが撮影担当となるのが“お決まり”だったが、ここではなぜか銀メダルの坂本がスマートフォンを持って撮影していた。女王アリサ・リウを中心に、銅メダルの中井亜美と3人で笑顔を作った。

五輪公式インスタグラムは「五輪が終わってしまっても、表彰台での自撮りの瞬間は永遠に生き続ける！」と文面に綴り、他競技の自撮りと併せて実際の写真を公開。大会は閉幕したが、完璧な構図の1枚に海外ファンから熱い視線が注がれた。

「私の大好きな瞬間、超かわいい」

「表彰台での自撮りは本当に良いアイデアだ！」

「美しい一枚だ」

「真のスポーツマンシップだ！」

「偉大な五輪の精神だ」

今季限りでの現役引退を表明している坂本。自身最後の五輪で、リンク内外での振る舞いがファンの記憶に刻まれていた。



（THE ANSWER編集部）