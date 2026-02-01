『Gray Sheep』EP06がリリースされ、ホスト潜入捜査編がついに最終章へ入りました。

同日にはBAD SKUNK全員歌唱の「Cheeky girl」MVも公開され、物語と楽曲を同時に追える構成です。

翌日20:00にはGOAT全員歌唱の「Colors Of You」MV公開が予定され、2夜連続で世界観を深掘りできます。

Gray Sheep「EP06」

発売日：2026年2月25日価格：4,400円（税込）収録数：全9トラック封入特典：ホスト風名刺カード全12種よりランダム1枚

『Gray Sheep』は、スタイリッシュな音楽と重厚なドラマを軸に展開するメディアミックスプロジェクトです。

作中では警察組織のイメージアップ部隊「GOAT」とインフルエンサー集団「BAD SKUNK」が対立し、緊張感のある物語が進行します。

EP06では「ホスト潜入捜査編」の最終章を収録し、ドラマパートと楽曲パートが同じ温度でリンクする構成です。

「Cheeky girl」は疾走感のあるビートとキャッチーなラップが重なり、BAD SKUNKらしいストリート感を強く打ち出しています。

「Colors Of You」も含めて両曲ともEP02以来の全員歌唱となり、各チームのまとまりを一気に味わえる内容です。

法人別オリジナル店舗特典

特典展開法人数：6法人楽天ブックス特典：アクリルキーホルダー（5cm）LOVE&ART SHOP特典：スクエア缶バッジ（53mm×53mm）ステラワース特典：ましかくブロマイド（89mm×89mm）

店舗特典はジャケットアートを活かしたデザインが中心で、音源とあわせてコレクション性を高めやすいラインナップです。

画像のアクリルキーホルダーはナスカン付きチェーン仕様で、バッグやポーチに取り付けやすいサイズ感です。

作品ビジュアルを日常に持ち歩けるタイプの特典は、ライブやイベント日の装いにも合わせやすいポイントです。

ドラマの転換点を追いながら、ユニットの歌唱をまとめて聴きたいタイミングに相性のいい一枚です。

MV公開が連続する週は、楽曲の聴き比べと映像演出の違いを並べて楽しめます。

【衝撃の最終章と全員歌唱の熱量凝縮！

Gray Sheep「Gray Sheep EP06 -ホスト潜入捜査編-」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Gray Sheep EP06の発売日はいつですか？

発売日は2026年2月25日です。

Q. Gray Sheep EP06の価格はいくらですか？

価格は4,400円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 衝撃の最終章と全員歌唱の熱量凝縮！Gray Sheep「EP06 -ホスト潜入捜査編-」 appeared first on Dtimes.