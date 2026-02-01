スヌーピーのアクリルタンブラーに、ポップなコミックデザインを取り入れた新作がそろいました。

家で使いやすい容量と、外に持ち出しやすい軽さを両立した仕様です。

毎日使うコップを気分の上がるデザインで選びたい人に、取り入れやすいシリーズになっています。

スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー」

サイズ：16cm×95cm×95cm素材：アクリル

スヌーピーは、シンプルな線で描かれる表情とユーモアで長く愛されるキャラクターです。

今回のタンブラーは、ポップな配色とコミック風アートを組み合わせ、飲み物用とインテリア用途の両方を意識した構成です。

3色コミックアートと620ml仕様の実用ポイント

ラインナップ数：3種類容量：620ml

カラーはピンク、グリーン、アイボリー系で、同じシリーズでも印象を変えて選べる構成です。

イラストにはスヌーピーのほか、ルーシーやチャーリー・ブラウン、サリーなどが入り、見る角度で表情が変わる楽しさがあります。

620mlの容量は、デスクワーク中に席を立つ回数を減らしやすく、在宅作業や勉強時間にも使いやすいサイズです。

透明感のあるアクリル素材は光を通しやすく、棚に置いたときも色がきれいに映えるため、インテリア小物としても活躍します。

ドリンク用として使わない時間は、小さなグリーンや花を挿して空間のアクセントにする使い方もできます☆

キャラクターグッズは、実用性が弱いと使う頻度が下がりやすいアイテムです。

このシリーズは容量と軽さを押さえながら、配色で気分を切り替えやすい点が日常使いに向いています。

手元の道具を明るいトーンでそろえたい季節に、取り入れやすいスヌーピーアイテムです。

【カラフル配色でデスクも気分も明るく！

スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー620mlトラベル対応」】の紹介でした。

よくある質問

Q. スヌーピー コミックデザインアクリルタンブラーのサイズ・重量は？

サイズは16cm×95cm×95cmです。

Q. スヌーピー コミックデザインアクリルタンブラーの素材・成分は？

素材はアクリルです。

