カラフル配色でデスクも気分も明るく！スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー620mlトラベル対応」
スヌーピーのアクリルタンブラーに、ポップなコミックデザインを取り入れた新作がそろいました。
家で使いやすい容量と、外に持ち出しやすい軽さを両立した仕様です。
毎日使うコップを気分の上がるデザインで選びたい人に、取り入れやすいシリーズになっています。
スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー」
サイズ：16cm×95cm×95cm素材：アクリル
スヌーピーは、シンプルな線で描かれる表情とユーモアで長く愛されるキャラクターです。
今回のタンブラーは、ポップな配色とコミック風アートを組み合わせ、飲み物用とインテリア用途の両方を意識した構成です。
3色コミックアートと620ml仕様の実用ポイント
ラインナップ数：3種類容量：620ml
カラーはピンク、グリーン、アイボリー系で、同じシリーズでも印象を変えて選べる構成です。
イラストにはスヌーピーのほか、ルーシーやチャーリー・ブラウン、サリーなどが入り、見る角度で表情が変わる楽しさがあります。
620mlの容量は、デスクワーク中に席を立つ回数を減らしやすく、在宅作業や勉強時間にも使いやすいサイズです。
透明感のあるアクリル素材は光を通しやすく、棚に置いたときも色がきれいに映えるため、インテリア小物としても活躍します。
ドリンク用として使わない時間は、小さなグリーンや花を挿して空間のアクセントにする使い方もできます☆
キャラクターグッズは、実用性が弱いと使う頻度が下がりやすいアイテムです。
このシリーズは容量と軽さを押さえながら、配色で気分を切り替えやすい点が日常使いに向いています。
手元の道具を明るいトーンでそろえたい季節に、取り入れやすいスヌーピーアイテムです。
【カラフル配色でデスクも気分も明るく！
スヌーピー「コミックデザインアクリルタンブラー620mlトラベル対応」】の紹介でした。
