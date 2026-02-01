石川ひとみさんの代表曲「まちぶせ」が、45回転12インチシングルアナログとして2026年4月15日（水）に発売されます。

発売元はテイチクエンタテインメントで、45周年の節目を音でもジャケットでも味わえる企画です。

1981年のヒット曲を令和のリスニング環境で聴き直したい人にとって、コレクション性と実用性を兼ねた1枚になっています。

石川ひとみ「まちぶせ〜青春の45回転〜」

発売日：2026年4月15日（水）商品名：まちぶせ〜青春の45回転〜発売元：テイチクエンタテインメント価格：4,950円（税込）

テイチクエンタテインメントは、石川ひとみさんの公式情報を展開する音楽レーベルです。

石川ひとみさんは1981年発売の「まちぶせ」で広く知られ、長く歌い継がれてきたシンガーです。

今回は発売45周年を記念し、45回転仕様の12インチアナログで楽曲の時間軸を立体的に味わえる構成になっています。

45回転12インチ仕様で楽しむ記念パッケージ

回転数：45回転盤仕様：12インチシングルアナログ品番：TEJL-45004税抜価格：4,500円

今回の企画は「45周年」と「45回転」を重ねた設計で、数字そのものをコンセプトに取り込んだ記念盤です。

税抜4,500円という設定も周年テーマに連動しており、企画全体の統一感につながっています。

LPサイズのジャケットでアートワークを見ながら聴ける点は、配信とは違う体験価値です。

全6曲の収録構成で「まちぶせ」の軌跡をたどる

収録曲数：6曲side-A収録数：3曲side-B収録数：3曲

収録は「まちぶせ」「懐かしきリフレイン」「にわか雨」「恋のディスコ」「さよならの理由」「まちぶせ（81-18バージョン）」の全6曲です。

A面とB面を3曲ずつで構成することで、当時のシングル文化を意識した聴き方がしやすくなっています。

1981年と2018年の歌唱を合わせた「まちぶせ（81-18バージョン）」が入ることで、同じ楽曲の時間的な深みを聴き比べできます。

データで見るロングヒットの強さ

オリコンTOP10入り：1981年8月17日付オリコン最高位：6位オリコン累計売上：39.6万枚ザ・ベストテン連続ランクイン：9週Spotify再生回数：1200万回超

「まちぶせ」は発売から約4か月後にオリコンTOP10入りし、ロングレンジで支持を広げたタイプのヒット曲です。

レコード時代の売上と有線・ラジオ・はがきリクエストの指標で強さを示し、近年はストリーミングでも再生を積み上げています。

記録と記憶の両面で残ってきた曲だからこそ、アナログ再発の説得力があります。

45周年コンサートと同時期リリース情報

東京公演日：2026年4月19日（日）東京公演会場：大手町三井ホール名古屋追加公演日：2026年4月23日（木）名古屋公演会場：DIAMOND HALLDVD発売日：2026年4月19日DVD価格：6,600円（税込）

4月は45周年記念コンサートも予定され、東京公演は完売と発表されています。

名古屋の追加公演が組まれているため、ライブで節目を体感したいファンにも選択肢があるスケジュールです。

同時期に「石川ひとみpremium live80’」DVDも発売され、音源と映像を横断して楽しめる月になっています☆

昭和ポップスを今の耳で聴き直すと、歌のニュアンスと編曲の細部に新しい発見があります。

今回のアナログ盤は、ヒット当時を知る世代にも、後追いで名曲に触れる世代にも届く設計です。

節目の年にふさわしい「まちぶせ」の再提示として、注目度の高いリリースになりそうです。

【45周年の名曲がレコードでよみがえる！

テイチクエンタテインメント「まちぶせ〜青春の45回転〜アナログ盤」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「まちぶせ〜青春の45回転〜」の発売日はいつですか？

2026年4月15日（水）です。

Q. 価格はいくらですか？

4,950円（税込）です。

Q. 収録曲は何曲ですか？

side-Aとside-Bを合わせて全6曲です。

