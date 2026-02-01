2026年3月3日（火）9:00から、奈良市の近畿大学附属幼稚園で「ひなまつり集会」が行われます。

会場は近鉄奈良線「菖蒲池駅」から徒歩約1分の体育室で、朝40分に凝縮したプログラムです。

園児102人が学年ごとに制作したひな人形を発表するため、季節行事と表現活動を同時に体験できる時間になっています！

近畿大学附属幼稚園「ひなまつり集会」

開催日：2026年3月3日（火）開催時間：9:00〜9:40会場：近畿大学附属幼稚園 体育室住所：奈良県奈良市あやめ池北1-33-3アクセス：近鉄奈良線「菖蒲池駅」から徒歩約1分参加予定：全園児102人

近畿大学附属幼稚園は、奈良市あやめ池北にある幼稚園です。

同園の体育室は、学年を越えて園児が集まり、季節の行事を共有する場として活用されています。

今回の集会では、ひな人形の意味とひなまつりの由来を学びながら、子どもたちの健やかな成長を願う日本の伝統文化に親しむ構成です。

ひな人形の意味と由来を学ぶ導入パート

実施時刻：9:00導入時間：約10分

冒頭は先生によるおはなしから始まり、ひな人形に込められた願いを園児が理解しやすい言葉で受け取る時間となります。

ひなまつりは桃の節句として受け継がれてきた行事で、子どもの成長を祈る文化的な背景を持つ点が大きな特徴です。

年中行事を知識として覚えるだけでなく、園での体験として結びつける導入設計になっています。

オリジナルひな人形の学年別発表

発表時刻：9:20参加人数：102人年少：29人年中：34人年長：39人

発表パートでは、ペットボトルや紙コップを使ったオリジナルひな人形を学年ごとに紹介します。

素材が身近であるほど工夫の差が見えやすく、色使いや飾り方に各学年の発達段階が表れる点も見どころです。

制作物を言葉で説明する経験は、造形活動と発表活動の両方を伸ばす実践機会になります☆

歌唱と集合写真で締める共有時間

実施時刻：9:25所要時間：約15分

後半は「うれしいひなまつり」の歌唱と集合写真で、行事全体の余韻を園児全員で共有します。

同じ歌を学年合同で歌う場面は、行事の意味を身体で覚える体験として記憶に残りやすい時間です。

写真撮影まで含めて完結する流れのため、行事のはじまりから締めまでが一体化したプログラムになっています。

40分で学びと発表を両立する進行設計

全体時間：40分開始時刻：9:00終了時刻：9:40

今回の進行は、導入・読み聞かせ・作品発表・歌唱を9時台にまとめた短時間設計です。

時間を区切って体験内容を切り替えることで、園児の集中を保ちながら複数要素を無理なく取り入れています。

文化理解と表現発表を同じ朝の行事で完結させる点に、教育行事としての実用性があります。

季節行事は、子どもたちが暦と文化の関係を自然に学ぶ入口になります。

今回のひなまつり集会は、102人の園児が「学ぶ」「つくる」「伝える」を順番に体験できる構成です。

朝40分に教育的な要素を凝縮した、近畿大学附属幼稚園らしい行事運営に注目です。

【手づくりひな人形発表で伝統文化にふれる朝！

近畿大学附属幼稚園「ひなまつり集会とオリジナル作品発表プログラム」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ひなまつり集会はいつ開催されますか？

2026年3月3日（火）の9:00〜9:40に開催されます。

Q. 会場はどこですか？

近畿大学附属幼稚園の体育室で、住所は奈良県奈良市あやめ池北1-33-3です。

Q. 参加予定の園児数は何人ですか？

全園児102人で、年少29人、年中34人、年長39人の予定です。

