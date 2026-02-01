TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』のサウンドトラックLPが、20周年プロジェクトで復刻されます。

2005年に即完売した「ORIGINAL TRACKS 1」と「ORIGINAL TRACKS 2」が、2枚同時に再発売されるニュースです。

アニメ本編と強く結びついた楽曲を、アナログならではの質感で聴き直せるタイミングになっています。

エウレカセブン「ORIGINAL TRACKS 1／ORIGINAL TRACKS 2」

発売日：2026年4月29日（水）販売価格：3,500円（税込）／5,500円（税込）仕様：カラーヴァイナル生産形態：完全生産限定

「エウレカセブン」シリーズは、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』を起点に劇場版や続編へ広がるSFアニメシリーズです。

20周年プロジェクトが進行中の節目に、シリーズの音楽性を象徴するLP2作品が改めてラインナップされます。

ロボットアクションとボーイミーツガールの物語を支えた楽曲群を、ジャケットを眺めながら体験できる復刻企画です。

ORIGINAL TRACKS 1の収録内容

収録曲数：4曲価格：3,500円（税込）品番：SVWJ-70770

「ORIGINAL TRACKS 1」は、2005年当時の空気感を凝縮した4曲構成です。

SUPERCAR「STORYWRITER」やRYUKYUDISKOの楽曲など、作品序盤の疾走感を思い出しやすい選曲になっています。

短い曲数の中で場面転換の強さを感じやすく、アニメ本編の記憶と音が直結しやすい1枚です。

ORIGINAL TRACKS 2の収録内容

収録曲数：8曲価格：5,500円（税込）品番：SVWJ-70771

「ORIGINAL TRACKS 2」は8曲構成で、サウンドの幅をより深く味わえる内容です。

Takkyu IshinoやFumiya Tanaka、Susumu Yokotaなど、電子音楽シーンでも存在感のあるアーティストが並びます。

物語の高揚感だけでなく余韻まで拾える選曲で、シリーズの音楽的な奥行きを再確認しやすいトラック集です☆

20周年復刻で注目したい仕様

初版発売年：2005年初版限定数：各1,000枚情報解禁日時：2026年2月25日 17:00

2タイトルともフルイラストサイズジャケットを採用し、コレクション性を高めた仕様です。

カラーヴァイナルの視覚的な楽しさも加わり、再生時と保管時のどちらでも満足しやすいパッケージになっています。

工場変更に伴う一部デザイン変更も予定されており、初版との違いを見比べる楽しみもある復刻盤です。

当時リアルタイムで観ていた層には、音から作品に戻れる再会の1枚になります。

シリーズをこれから追う人にとっても、エウレカセブンの世界観を音楽からつかみやすい入り口です。

20年越しの記憶をレコードで手元に残せる、節目らしい再発売情報になっています。

【20年越しの音が再び響く！

エウレカセブン「ORIGINAL TRACKS 1＆2 復刻アナログレコード」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ORIGINAL TRACKS 1／2」の発売日はいつですか？

2タイトルとも2026年4月29日（水）に再発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

「ORIGINAL TRACKS 1」は3,500円（税込）で、「ORIGINAL TRACKS 2」は5,500円（税込）です。

Q. 収録曲数は何曲ですか？

「ORIGINAL TRACKS 1」は4曲で、「ORIGINAL TRACKS 2」は8曲です。

