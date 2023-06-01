ABC塚本麻里衣アナ、自身初の“育休中”テレビ出演「育児のリアルを届けたい」【コメントあり】
ABCテレビは、子育て真っ最中の親たちが抱える日々の「モヤっとする瞬間」や「育児あるある」を全力で肯定し、分かち合う特別番組『ママパパ応援バラエティウチも！』を3月6日深夜0時24分から放送する。現在育児休業中の塚本麻里衣アナウンサーがMCを務める。
【番組カット】子育てぶっちゃけトークを繰り広げるアナウンサー＆ゲスト
番組は、巷にあふれる「正しい育児法」を提示するものではなく、事前にママ・パパ約20人に集まってもらい開催した座談会のリアルな声をベースに、日々の生活で感じる「今じゃない！」と叫びたくなる瞬間や、誰かに言いたいけれど言えなかった些細な悩みを紹介する。スタジオには「ウチもそう！」と思ったら即座に押せる共感ボタンを設置。ボタンの音が鳴り止まない、熱気あふれるトークが繰り広げられる。
MCを務めるのは、自身も4歳の女の子と11ヶ月の男の子を育てており、現在育児休業中の塚本アナ。そして、ゲストには、まさに今、育児の荒波に立ち向かっている豪華メンバーが集結した。織田信成（4人の子のパパ）、三倉茉奈（5歳の女の子のママ）、三倉佳奈（11歳・9歳の2児のママ）、ABCママパパアナウンサーズ（北條瑛祐アナ、桂紗綾アナ、澤田有也佳アナ）は全員子育て真っ最中。
さらに番組スタッフもほとんどが子育て中。「出演者もスタッフも全員子育てをしながら、かつそれを負担としない範囲で番組制作してみよう！」というコンセプトで制作されており、育休中の短期就労（収録1日）についても、「事前に所轄の公共職業安定所に相談・確認をした上で、本人たちの同意を得て、家庭状況を最優先に考慮しております」としている。
塚本アナと澤田アナは、昨年出産を経験。なんと今回、自身初の「育休中のテレビ出演」を果たします。塚本アナも澤田アナも「育休中の自分だからこそ話せる、伝えられる、育児のリアルを届けたい」とMC・出演を快諾した。澤田アナは「久しぶりのテレビで緊張する」と語りつつも、現役ママとしての等身大の喜びや苦悩を余すところなく語った。
■塚本麻里衣アナウンサーコメント
子育てに正解はありません。でも、『自分だけじゃない』『ウチもそう！』と思えるだけで、明日の育児が少しだけ楽になるはずです。全国のママさん、パパさん、本当にお疲れ様です。この番組を見て、一緒に笑い飛ばしましょう！
