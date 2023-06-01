【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市などに発表（雪崩注意報） 27日04:20時点
気象台は、午前4時20分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。
下北、三八上北では、27日昼前から高波に注意してください。青森県では、28日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■八戸市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■五所川原市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■むつ市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■つがる市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■中泊町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■大間町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■東通村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■佐井村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■三戸町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■五戸町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■田子町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■南部町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■階上町
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意
■新郷村
□なだれ注意報【発表】
28日にかけて注意