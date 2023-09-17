俳優の風間俊介（42）が26日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。自動車教習所でプレッシャーを感じた瞬間を振り返った。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」のゲストとして出演した風間。今回は「プレッシャーゴチ」と題して放送され、今までプレッシャーを感じたことについてのトークテーマとなった。

風間は「ずいぶん前なんですけど、教習所で免許取るときに、救護訓練ってあるじゃないですか。その時、集まった若者たちがダラダラダラダラやってたんですよ」と気乗りしない様子で受けていた。

これに対して教官が「これは命を救うためのことなんで、しっかりやってください！」と注意した。その後に「さあ、続いては、俳優さんですね。風間さんお願いします！」と、俳優であることを暴露しながら指名された。

これには出演者たちも「うわぁー！」と大笑い。教官が注意した後だったこともあり「もう全力で、これやるしかないと思ったんで。“大丈夫ですか！ 大丈夫ですか！ 聞こえますか！”って。“聞こえますか！すみません、救急車お願いします”」と全力で演じた。

この演技に出演者は「すごい、いいじゃない！」と絶賛したが、風間は「迫真の演技やったにも関わらず、その教官が“はい、ありがとうございましたー”って」と冷たくあしらわれた。

この対応に「その人は回収しないとダメでしょ」と訴えると、ナインティナイン・岡村隆史は「“よかったですねー”とかね、言うてくれんと」とうなずいた。