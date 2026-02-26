【ドバイ＝吉形祐司】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権の報道官は２６日夜、パキスタン軍に対して大規模な軍事作戦を開始したと発表した。

パキスタンによる攻撃への報復措置としている。パキスタン情報放送省は、国境沿いの部隊が即時反撃したと明らかにした。

タリバン報道官はＳＮＳで、パキスタン軍の拠点１５か所を制圧したほか、東部クナール州の国境沿いでパキスタン軍兵士４０人を殺害したと発表した。また、ホスト州国境沿いでも多数を殺害、武器を奪取したと主張している。

これに対し、パキスタン情報放送省はＳＮＳで、北西部の複数の地点が攻撃され、応戦の結果、タリバン側に多数の死傷者が出ており、軍事拠点や装備を破壊したことを確認したとしている。

パキスタン政府は２１日、国内で相次ぐテロ攻撃に対する報復として、アフガンとの国境地帯で武装勢力の拠点７か所を空爆したと発表した。タリバン暫定政権は、アフガン東部で民間人らが死傷したとして「適切な時期」に報復する方針を表明していた。

パキスタンとタリバンは昨年１０月に武力衝突後、即時停戦で合意したが、その後の停戦維持を巡る和平協議は平行線をたどっている。パキスタンは、自国内でテロを繰り返すイスラム武装勢力をタリバンが保護していると批判している。