俳優の井上芳雄さん、奈緒さん、上白石萌歌さんが、2月26日に明治座で開幕する舞台『大地の子』の初日囲み取材に登場しました。



【写真を見る】【 井上芳雄 】舞台『大地の子』が開幕「足腰が強くなった状態」 稽古場では上白石萌歌がプロフィール帳を配る





本作は、戦争孤児となった「陸一心」（演：井上芳雄）の波乱万丈の半生を描いた物語。





初日を前に井上さんは犹該衙子先生が10年かけて書き上げたという渾身の作品なので、まずそれをちゃんとお客様に届けたい。昨日のゲネプロで手応えとかを感じながら、「届くんじゃないかな」という期待と責任感とか、いろんな気持ちがごちゃ混ぜになってますが、しっかりと稽古を重ねてきましたし、演出の栗山民也さんが何回も通し稽古をして「とにかく足腰の強い作品にしてくんだ」っていうのおっしゃってたんで、だいぶ足腰が強くなった状態だと今は信じて、みんなで胸を張ってもらいたいと思ってる感じです瓩噺譴蠅泙靴拭









ドラマ化もされた名作の舞台化に挑むにあたり、井上さんは犲分にとっても大事な物語だったので、一心の役をできるのはありがたいし、巡り会わせがあるなら必死でやるしかないという感じだったんですけど、同時に壮大な作品なので、舞台でお届けできるだろうかっていう不安はあったし、作り的にも可能なのかっていうのは、開けてみないと分からない瓩氾馬。







しかし、昨日のゲネプロを終えて、燹崙呂い討い襪鵑犬磴覆い」っていう手ごたえは得たので、「やってよかったな」っていう思いでいます。一回一回くたびれるけど、栗山さんも祈りに近い、使命に近いところでお届けすると思うので、今は早くお客さんと分かち合いたい瓩罰幕を楽しみにしている様子。









今作で奈緒さんと萌歌さんは初共演。芳雄さんから見ても「すごく仲が良い」そうで、萌歌さんは爐稽古休みも一緒に舞台を観に行くくらい毎日一緒にいました瓩半亟蕁Ｆ狃錣気鵑亘┣里気鵑砲弔い騰猝鯤舛箸靴討睨椰佑箸靴討睇饌罎涼罎如峺」としてお声がけしてくださったり、プロフィール帳を配ってみんなが交流できるように繋ぐことをやってくれた瓩抜脅佞靴討い泙靴拭









周りを繋ぐきっかけにもなったプロフィール帳について萌歌さんは爐海蛙年プロフィール帳にハマっていまして。元々は自分の役を理解するために、両面で自分の性格とか誕生日、将来の夢とか書いていたら「これは結構自分のこと知れる！」と思って、共演者の方とかスタッフの方々のことも知れそうだなっておせっかいかもしれないけど、いつも配っていますと説明。続けて犧は楽屋の着登板の横にプロフィール帳を置いて、話したことがない人でも話が弾むといいなって思っています瓩抜待を寄せました。









最後に井上さんは猖榲に僕たちと関係のない話ではないですし、歴史を踏まえているので、いろんな気持ちをきっと届けてしまうと思うけど、最終的には希望があるなと思います。この物語に入らなかった「声にもならない声」がたくさんあったはずなんですよね









爐修料管瑤魎泙瓩董∈自分たちが伝えようとしているっていうことは、希望になれば良いと思っているので、なんだかすごく重いものを見に来るというよりは、「人間ってうわぁ」ていうことを感じていただけるように、日々僕たちも舞台に立ちますので、お客様も来て、一緒にちょっと共有していただければ嬉しいなと思います。お待ちしております。瓩叛紺貲佞了廚い埜討咾けていました。

