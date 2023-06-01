道枝駿佑、“numbuzin”ブランドアンバサダーに就任！「普段から愛用させていただいていたので驚きました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の道枝駿佑が、韓国のスキンケアブランド“numbuzin（ナンバーズイン）”の新ブランドアンバサダーに就任。キービジュアルと、アンバサダー就任インタビュー動画が公開された。

■道枝駿佑の透明感溢れるTVCM放送も予定

道枝の、誰もが思わず目を奪われるような「圧倒的な清潔感・透明感」は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在。その唯一無二の魅力に加え、国内外の性別・世代を問わず多くの方々から絶大な支持を得ている道枝の姿は、韓国のみならず日本においても、あらゆる層の肌悩みをシンプルに、そしてわかりやすく解決したいと願う“ナンバーズイン”のビジョンそのものを体現しているという考えから、今回の起用に至った。

このたび公開されたキービジュアルでは、道枝の最大の魅力である圧倒的な透明感と、気負わない自然体な様子が、“ナンバーズイン”が届ける「自分に合うスキンケアを見つけた時の喜びを体現した姿」と融合し、カメラ目線で問いかける道枝の表情には、自分自身と向き合う真摯な姿勢が映し出されている。

アンバサダーに就任した道枝は、「率直にすごく嬉しかったです！ 普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで、驚きました」と話し、これから“ナンバーズイン”と一緒に歩む日々への期待をにじませた。

さらに、道枝の透明感溢れるTVCM放送も予定されている。

■道枝駿佑 インタビュー