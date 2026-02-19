様々な細胞に変化できるＥＳ細胞（胚性幹細胞）から試験管内で精巣の組織を作ることにマウスの実験で成功したと、大阪大や横浜市立大などのチームが発表した。

精巣内で精子を生み出す細胞が作られることも確認。不妊症の原因解明や不妊治療に役立つ可能性がある。論文２本が２７日、米科学誌サイエンスと関連誌に掲載される。

チームはマウスのＥＳ細胞から、精子と精巣それぞれのもとになる細胞を作製した。両方の細胞を混ぜて約１か月間培養すると、直径０・５ミリ・メートル程度の「ミニ精巣」ができた。

ミニ精巣では、精子を生み出す精原幹細胞が作られていることを確認。体外に取り出して培養し、精子が作れない雄マウスの精巣に移植すると、精子ができた。この精子を人工授精させたところ、健常なマウスが生まれた。

チームの林克彦・阪大教授（生殖生物学）らは２０２１年、マウスのＥＳ細胞を使って卵巣と卵子を試験管内で作製したと発表。精巣は内部の構造が複雑で、卵巣と比べて作製は難しかったが、今回、ＥＳ細胞に特殊な薬剤を加えて培養することで成功した。同様の手法はｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）でも可能という。

人とマウスでは細胞の成長速度が異なり、今回の手法をそのまま人に応用することは難しいが、林教授は「卵巣と精巣の両方を体外で作れるようになったことで、新たな不妊治療の開発だけでなく、絶滅危惧種の保護にも役立つと期待できる」としている。

関由行・関西学院大教授（発生生物学）の話「精巣を作る培養条件を見いだした点で意義深い成果だ。今回の精巣では精原幹細胞の作製にとどまっており、人に応用するには、精子まで作れるかが今後の課題になる」