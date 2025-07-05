元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が26日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。まるで別人のような声に出演者たちが衝撃を受けた。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」で、最初のオーダーで白石は「えー…肉料理から…」と切り出した。だが、声が普段よりも数段低かったことに「ちょっと待って、どうしたん！？」と出演者たちはびっくり。

白石は「ちょっと、声、置いてきちゃって…」と説明。この伝え方に「言い方かっこええ」、「今日なんかいいよ」と称賛の声があがるとともに笑いも起こった。

「痛くはないの?」と心配する声には「痛くはない。本当に声だけ出なくて」と体は元気だとした。「起きたら声そんななったん?」と聞かれて「起きたら、もっと、なんか、ガサゴソしちゃって。これでも良くなった方なんですけど」と起床時はもっとひどかったと振り返った。

また、最初に注文した料理を食べた際にカメラ目線で「おいしい!」と落ち着きある声で伝えると「ギャップがいいなー！」「今日たぶん人気めっちゃ上がってますよ。新たなファン層が」と会場は大盛り上がり。

さらに女優の倉科カナが白石の声についてコメントを求められると「凄い色っぽくて、より一層まいやんのことが好きになっちゃいます」と答えた。このコメントに白石は「うれしい〜」と笑みを浮かべた。