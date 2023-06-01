なにわ男子・道枝駿佑、韓国スキンケアブランドアンバサダー就任 キービジュアルも公開
【モデルプレス＝2026/02/27】なにわ男子の道枝駿佑が、韓国のスキンケアブランド「numbuzin」（ナンバーズイン）のブランドアンバサダーに就任。新キービジュアルが公開された。
【写真】なにわ道枝＆安斉星来の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル
今回公開されたキービジュアルでは、道枝の最大の魅力である圧倒的な透明感と、気負わない自然体な様子が、ナンバーズインが届ける「自分に合うスキンケアを見つけた時の喜びを体現した姿」と融合しており、カメラ目線で問いかける道枝の表情には、自分自身と向き合う真摯な姿勢が映し出されている。
アンバサダーに就任した道枝は「率直にすごく嬉しかったです！普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで、驚きました」と話し、これからナンバーズインと一緒に歩む日々への期待を滲ませた。さらに、道枝の透明感溢れるTVCM放送も予定している。
道枝の「圧倒的な清潔感・透明感」は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在。その唯一無二の魅力に加え、国内外の性別・世代を問わず多くの人から支持を得ている道枝の姿は、韓国のみならず日本においても、あらゆる層の肌悩みをシンプルに、そして分かりやすく解決したいと願うナンバーズインのビジョンそのものを体現していると感じ、起用に至った。（modelpress編集部）
― 道枝さんの最近の「ラッキーナンバー」や、ついつい意識してしまう数字はありますか？
そうですね…でも「7」と「25」とかはついつい見ちゃう数字ではありますね。自分の誕生月っていうのもありますし、25は7月25日生まれなので…！25番まで（パックも）出たらいいなと思います（笑）。
― ご自身で「ナンバーワン」を付けるなら、どんな点が上げられると思いますか？
「朝の弱さ」ですかね（笑）。本当に、家を出る20分前くらいに起きてバタバタ用意するので…。本当に朝が弱くて。もうちょっと余裕を持って起きられたらいいんですけど、なかなか…。前日に「よし、明日は余裕を持って起きるぞ」と思って寝ても、気づいたら家を出る20分前とかになっちゃってるんです。朝の弱さは、僕が1番なんじゃないかなと思いますね。
【Not Sponsored 記事】
