キャラクターたちが心をほどく！サンリオピューロランド 新CM

サンリオピューロランドにて、キャラクターたちがふっと心をほどく新CM「たくさんのハグ」編など全5種が、2026年2月27日(金)より放映開始となります。

ハローキティやポムポムプリンが“ハグ”で心に寄り添う姿や、22キャラクターが勢揃いする心温まる映像になっています。

サンリオピューロランド 新CM

2025年12月に35周年を迎えたピューロランドは、訪れる一人ひとりにとっての「居場所」となれるような施設およびサービス提供を目指しています。

今回のCMでは、そんなピューロランドが日常のなかで誰もが抱えるさまざまな想いを持った人たちの「居場所」となれるようにという願いや、いつでも待ってるよの気持ちが込められています。

キャラクターたちとの心のふれあいやコミュニケーションを通じて、心がふっとほどけ、やさしく満たされていく瞬間を等身大のストーリーで描かれています。

地上波CM「たくさんのハグ」編

https://youtu.be/_UFVViWNC0A

地上波のCMでは、仕事や学校、人生の節目など、それぞれの想いを胸にピューロランドを訪れたゲストたちが、キャラクターとぎゅっと抱き合う姿を映し出します。

男の子がポムポムプリンと“ハグ”をする姿や、

リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とのウェルカムグリーティング、

サンリオレインボーワールドレストランでの食事シーン、

華やかなパレードの様子などを通じて、年齢や性別を問わず誰もが楽しめるピューロランドの魅力を表現しています。

キャラクターとの心のふれあいを通して、“大丈夫だよ”“頑張ったね。”とそっと肯定してくれる空間が描かれています。

WEB CM：悩みを抱えた4人の主人公とキャラクターたちの物語

WEB CMでは、それぞれ悩みを抱えた人たちが主人公になっています 。

https://youtu.be/8PHQanWIWFI

何事もうまくいかず押しつぶされそうになった女性とハローキティ

https://youtu.be/wH7y1RcQrgk

部下との接し方に悩む男性とポムポムプリン

https://youtu.be/tmWS_3l-M_Q

喧嘩をしてしまい仲直りできずにいる姉妹とマイメロディ・クロミ

https://youtu.be/dIFOuQNjfLg

自分に自信が持てない女子高生とシナモロール

誰もが一度は感じたことがある迷いや不安に立ち止まるその瞬間、ピューロランドであえるキャラクターたちがそっと寄り添い、心のふれあいを通して強張った心を少しずつほどいていきます。

やがて自然と笑顔がこぼれていく、日常の中にある小さな葛藤をキャラクターの温もりが受け止めてくれる様子を描いています。

CM撮影秘話とメイキング映像

今回の撮影では、“ハグ”を通して心がふっとほどけていく瞬間を、自然に、そして等身大で表現することが大切にされました。

悩みや迷いを抱える登場人物たちがキャラクターと向き合い、そっと抱きしめられることで少しずつ表情がやわらいでいく繊細な変化が丁寧に映し出されています。

なお、CM撮影時のメイキング映像は、2026年3月7日(土) 18時よりサンリオピューロランド公式チャンネルにて順次公開される予定です。

日常の疲れや悩みをそっと包み込んでくれるような、温かいCM。

サンリオピューロランドの新CM全5種は、2026年2月27日(金)より放映開始です。

