鳴門と淡路島の銘酒を一日で巡る、春のプレミアム酒蔵ツアーが開催されます！

2つの酒蔵見学と試飲に加え、神社参拝と海鮮ペアリングまで組み込んだ、大人向けの日帰りプランです。

貸切バスで移動するため、移動手段を気にせず日本酒体験に集中できます。

プレミアム酒蔵ツアー「鳴門と淡路島の銘酒2蔵を巡り、神社参拝と海の幸を堪能する大人のプレミアム酒蔵ツアー」

開催日：2026年4月18日開催時間：8:00〜18:30（予定）旅行代金：20,000円（税込）集合場所：三宮・東遊園地内北側（マリーナ像前）募集人員：40名（最少催行人員30名）

プレミアム酒蔵ツアーは、酒蔵見学を軸に地域の食文化と歴史を体験できる日帰り企画です。

今回は徳島県鳴門市の本家松浦酒造場と兵庫県淡路市の千年一酒造を巡る、2蔵構成の特別プランです。

酒蔵見学と試飲に、海鮮御膳の地酒ペアリングとおのころ島神社参拝を組み合わせた内容になっています。

2蔵見学で深まる鳴門鯛と千年一の魅力

訪問酒蔵：本家松浦酒造場（徳島県鳴門市）訪問酒蔵：千年一酒造（兵庫県淡路市）創業：1804年（本家松浦酒造場）創業：明治8年（千年一酒造）

本家松浦酒造場では、老舗蔵ならではの歴史と現在の酒造りの工夫をまとめて知ることができます。

千年一酒造では、淡路島の食と結びついた酒造りの背景を現地で確認できるのが大きな魅力です。

蔵元や杜氏の案内付きで味わう試飲は、銘柄の個性を言葉と味で結びつけやすい体験になります。

神社参拝と海鮮ペアリングで旅の密度を高める構成

昼食会場：海鮮料理きとら参拝先：おのころ島神社鳥居の高さ：約24.1メートル立ち寄り先：道の駅あわじ

昼食は淡路島の海鮮を使った「きとら御膳」と地酒のペアリングで、食中酒の相性を実感しやすい内容です。

おのころ島神社への立ち寄りが入ることで、酒蔵巡りに地域の神話文化が重なり、旅全体の印象が広がります。

最後に道の駅あわじで買い物時間が確保されているため、試飲で気になった地域の味を持ち帰りやすい行程です。

貸切バス移動とプロ同行で安心して参加できる運営

集合時間：7:50出発時間：8:00解散予定：18:30頃申込窓口：PassMarket／Peatix

酒蔵は公共交通だけでは回りにくい場所が多いため、貸切バス移動は体験の質を上げる重要な要素です。

スペシャルツアーガイドとして吉川亜樹さんが同行し、日本酒の魅力をわかりやすく解説する体制です。

日本酒学講師資格を持つスタッフも同行するため、初心者でも質問しながら安心して参加できます。

蔵の背景を知ってから味わう一杯は、普段の晩酌とは違う奥行きを感じやすくなります。

酒蔵、神社、海鮮の3要素を一日で回れるので、春の休日を濃く使いたい人に相性の良いツアーです。

【銘酒2蔵と海鮮ペアリングを一日で満喫！

プレミアム酒蔵ツアー「銘酒2蔵と神社参拝を楽しむ大人の日帰り酒旅」】の紹介でした。

