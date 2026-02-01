オフィスの整理収納は、いま「働きやすさ」だけでなく経営判断の速さを左右する要素として注目されています。

ストラートデザインが実施した経営者調査では、成長企業の76.9%が整理収納を重要視していることがわかりました。

数字で可視化された「業績とオフィス環境の関係」を、主要ポイントごとに見ていきます。

ストラートデザイン「経営者のオフィス整理意識と企業業績の実態調査」

発表日：2026年2月25日調査期間：2025年12月18日〜2025年12月26日有効回答数：268名成長企業で整理収納を重要視する割合：76.9%

ストラートデザインは、オフィス移転やペーパーレス対応も含めて、時間と空間の使い方を再設計するオフィス環境コンサルティング企業です。

同社は経営陣の方針と現場の運用をつなぐ設計を重視し、探し物をしない仕組みづくりをサービスの軸にしています。

今回の調査は、オフィス整理に対する経営者の意識と、直近1年の業績成長との関係性を定量データで確認した内容です。

業績成長企業に見えた整理収納の経営インパクト

成長企業で「整理収納は経営に影響する」と回答：76.9%大企業で「整理収納を重要視し、業績が伸びている」と回答：78.1%

売上が伸びている企業ほど、整理収納を「現場の作業改善」ではなく「経営成果に関わる基盤」として捉える傾向が明確です。

必要な資料や情報に短時間でアクセスできる環境は、判断遅延を減らし、組織全体の機動力を上げる土台になります。

物理的な整頓が思考整理にもつながるという見方が、数字として裏付けられた結果です。

理想と現実のギャップから見える改善余地

「非常に整っている」と回答：大企業27.1%「非常に整っている」と回答：中小企業10.9%「改善の余地がある・課題が大きい」と回答：大企業49.4%「改善の余地がある・課題が大きい」と回答：中小企業53.0%

重要性を理解していても、現状に高い満足感を持てている経営者は多くない構図です。

特に中小企業では、限られた人員で運用を回すなかで、整理ルールの標準化まで手が回りにくい実態が表れています。

このギャップは、改善効果を実感しやすい余白がまだ大きいことを示しています。

企業規模で異なるオフィス改善の目的

社員の意識改革を重視：大企業64.5%意思決定スピードアップを重視：大企業35.4%社員の意識改革を重視：中小企業56.0%中長期的な組織基盤強化を重視：中小企業44.0%

大企業は、部門横断での判断速度を上げるための環境整備を重視する傾向です。

中小企業は、属人化を減らして誰でも迷わず動ける運用基盤づくりを重視する傾向です。

同じ「整理収納」でも、企業規模によって狙う経営効果が異なる点が興味深いポイントです。

今後の経営施策としての優先度

オフィス環境整備を経営施策として前向きに検討：大企業68.8%オフィス環境整備を経営施策として前向きに検討：中小企業59.9%

過半数を超える経営者が、オフィス環境整備を将来施策として検討している状態です。

大企業では約7割が前向きで、環境改善が一過性の美化ではなく、継続的な成長投資として認識されています。

出社回帰の流れが進むなかで、オフィスは「働く場所」から「成果を生む設計資産」へと位置づけが変わりつつあります☆

今回の調査は、整理収納が経営にどれだけ近いテーマかを、感覚ではなく数値で示した内容でした。

日々の探し物や移動ロスを減らす取り組みは、組織の集中力と意思決定の質を押し上げる一手になります。

業績を伸ばすための施策を探している企業にとって、オフィス環境の見直しは優先度の高い選択肢です。

【業績の伸びを支える環境戦略が見える！

ストラートデザイン「経営者のオフィス整理意識と企業業績の実態調査」】の紹介でした。

