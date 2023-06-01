上白石萌歌、共演者・スタッフと“プロフィール帳”交換 奈緒が感謝「いつも光のよう」
舞台『大地の子』に出演する井上芳雄、奈緒、上白石萌歌が26日、東京・明治座で囲み取材を実施。上白石が、共演者・スタッフとの交流を図るために行っていることを明かした。
【集合ショット】役衣装で…笑顔で囲み取材に応じた奈緒＆上白石萌歌ら
上白石の印象を問われた奈緒は「萌歌ちゃんは、隣にいて、いつも光のようなんです」とにっこり。「（物語の特性上）どうしても全体的に沈む日もあるのですが、役柄としても、ご本人としても、光として立ってくださっていて、たくさん声がけをしてくれたり、プロフィール帳を配ったり。交流できるようなつなぐ役目をやってくださった」と感謝の想いを伝えた。
プロフィール帳について、上白石は「ここ数年、ハマっていまして」と告白。続けて「強面の技術部の方にも渡しています。（戻していないのは）芳雄さんとそのスタッフ（強面の技術部の方）さんだけです」とほおを膨らませると、井上は「初日（26日夕方）までには」と宣言していた。
原作は、1987年から『月刊文藝春秋』に掲載され、『白い巨塔』『沈まぬ太陽』など数々の大作を世に出してきた山崎豊子氏による同名小説。戦争孤児となった陸一心の波乱万丈の半生を描く。
主人公・陸一心（勝男）を井上、その妹・張玉花（あつ子）を奈緒、主人公の妻となる江月梅を上白石が演じる。
本作は、きょう26日から3月17日まで東京・明治座で上演される。
