高橋大輔、40歳の着物姿 ソロパフォーマンスは「いよいよ最終段階を考え始める時期に入りました」
プロフィギュアスケーターの高橋大輔が、28日発売の『家庭画報4月号』（世界文化社）の「稀代のエンターテイナー 高橋大輔 40歳の飛躍」と題した特集に登場する。
【動画】高橋大輔の出演シーンも 映画『蔵のある街』特報映像
25歳、30歳、35歳と節目節目で本誌に登場してきた高橋。今回は、撮り下ろし＆ロングインタビューを全10ページにわたり展開。40歳となる今回は、着物姿を披露。苦しかった30歳の頃、アイスダンスとの出合い、今挑戦している芝居やプロデュースのこと、そして50歳の展望などを通し、40歳、高橋の今に迫っている。
■『家庭画報4月号』より 高橋大輔さんインタビュー（抜粋）
――30歳の頃を振り返ると、どんな日々だったと思いますか？
【高橋】生き方を模索していた、苦しい時期でした。それまでは何のストレスもなく、ひたすらスケートに打ち込んできましたが、周囲の人がサポートしてくれるからこそ、やりたいことができるのだということがよくわかり、感謝の気持ちを持てるようになりました。
――まもなく40歳の誕生日ですね。
【高橋】来てしまいました(苦笑)。ソロのパフォーマンスは45歳くらいまでかなと漠然と思っていたので、いよいよ最終段階を考え始める時期に入りました。
――10年後はどんな50歳でしょうか？
【高橋】50歳だと、パフォーマンスが限られてくるかもしれませんが、お芝居を含む氷上劇やアイスショーのプロデュース、アイスダンスナンバーやグループナンバーへの出演など、その年齢ならではの活躍の仕方もある気がしています。芝居における大御所の方のように存在感を発揮できたらいいですね。
