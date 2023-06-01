井上芳雄＆奈緒＆上白石萌歌、幕間の弁当を“監修”「好物が入っている」「リフレッシュして」
舞台『大地の子』に出演する井上芳雄、奈緒、上白石萌歌が26日、東京・明治座で囲み取材を実施。上白石が、共演者・スタッフとの交流を図るために行っていることを明かした。
【写真】かわいい…！役衣装で囲み取材に応じた上白石萌歌
本作では、幕間の弁当にキャストの好みが反映されるそう。奈緒は「私たちが監修しました。私たちの好物が入っているお弁当ができました」とにっこり。奈緒は焼き明太子、上白石は「きびなごが名産なので、きびなごの唐揚げとさつまあげ」、井上は「豚の角煮とかしわ飯」と紹介。「休憩中にリフレッシュしていただいて、2幕、3幕に取り組んでいただけたら」と呼びかけた。
原作は、1987年から『月刊文藝春秋』に掲載され、『白い巨塔』『沈まぬ太陽』など数々の大作を世に出してきた山崎豊子氏による同名小説。戦争孤児となった陸一心の波乱万丈の半生を描く。
主人公・陸一心（勝男）を井上、その妹・張玉花（あつ子）を奈緒、主人公の妻となる江月梅を上白石が演じる。
本作は、きょう26日から3月17日まで東京・明治座で上演される。
【写真】かわいい…！役衣装で囲み取材に応じた上白石萌歌
本作では、幕間の弁当にキャストの好みが反映されるそう。奈緒は「私たちが監修しました。私たちの好物が入っているお弁当ができました」とにっこり。奈緒は焼き明太子、上白石は「きびなごが名産なので、きびなごの唐揚げとさつまあげ」、井上は「豚の角煮とかしわ飯」と紹介。「休憩中にリフレッシュしていただいて、2幕、3幕に取り組んでいただけたら」と呼びかけた。
原作は、1987年から『月刊文藝春秋』に掲載され、『白い巨塔』『沈まぬ太陽』など数々の大作を世に出してきた山崎豊子氏による同名小説。戦争孤児となった陸一心の波乱万丈の半生を描く。
主人公・陸一心（勝男）を井上、その妹・張玉花（あつ子）を奈緒、主人公の妻となる江月梅を上白石が演じる。
本作は、きょう26日から3月17日まで東京・明治座で上演される。