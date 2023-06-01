なにわ男子・道枝駿佑、『numbuzin』アンバサダー就任 自身は“No.1”は朝の弱さ「僕が1番なんじゃないかな」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、韓国のスキンケアブランド『numbuzin（ナンバーズイン）』のブランドアンバサダーに就任し、27日から新キービジュアルが公開される。
【写真】爽やか…イエローのシャツ姿の道枝駿佑
キービジュアルでは、道枝の最大の魅力である圧倒的な透明感と、気負わない自然体な様子が、同ブランドが届ける「自分に合うスキンケアを見つけた時の喜びを体現した姿」と融合しており、カメラ目線で問いかける道枝の表情には、自分自身と向き合う真摯な姿勢が映し出されている。
同ブランドは道枝の起用理由について「誰もが思わず目を奪われるような『圧倒的な清潔感・透明感』は、まさにブランドが掲げる理想の肌を象徴する存在です。その唯一無二の魅力に加え、国内外の性別・世代を問わず多くの方々から絶大な支持を得ている道枝さんの姿は、韓国のみならず日本においても、あらゆる層の肌悩みをシンプルに、そして分かりやすく解決したいと願うナンバーズインのビジョンそのものを体現していると感じ、起用に至りました」としている。
さらに、道枝の透明感あふれるテレビCM放送も予定。キービジュアルからも伝わる道枝の美肌に注目だ。
■道枝駿佑（なにわ男子）インタビューコメント
――今回ナンバーズインのアンバサダーに就任されましたが、ブランドの第一印象や、実際に製品を使ってみて感じた驚きなどはありましたか？
率直にすごくうれしかったですね！普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで驚きましたし、気が引き締まる思いで……「ちゃんとしないと」と思いました。
僕は「5番」が一番好きなんです。ビタミンっていう言葉に弱くて（笑）ビタミンとグルタチオンを肌で直接摂取したい時には、5番をすごく使っていますし、定期的に自分でも買いに行っています。今、家にあるのは5番と9番です。
――ナンバーズインは「番号」で選ぶのが特徴ですが、道枝さんはその日の気分で選ぶタイプですか？それともじっくり悩みに合わせて選ぶタイプですか？
割とどっちでもないというか……使うものは決まっていて、パックだけ変えることが多いです。基本的には5番と3番を使うことが多くて、たまに9番を使ったり、2番を使ったり……。去年、アジアツアーでソウルに行ったときにも空き時間があったんですけど、そこでナンバーズインのパックをいっぱい買い込みました。
――大事なライブや撮影の前夜、道枝さんなら何番のマスクを手に取りますか？
5番ですね、やっぱり（笑）それこそ昨日も5番のパックを使用してつけてました。明日ナンバーズインの撮影だから、と気合を入れました。
――道枝さんの最近の『ラッキーナンバー』や、ついつい意識してしまう数字はありますか？
そうですね…でも「7」と「25」とかはついつい見ちゃう数字ではありますね。自分の誕生月っていうのもありますし、25は7月25日生まれなので…！25番まで（パックも）出たらいいなと思います（笑）
――ご自身で「ナンバーワン」を付けるなら、どんな点が上げられると思いますか？
「朝の弱さ」ですかね（笑）本当に、家を出る20分前くらいに起きてバタバタ用意するので…。本当に朝が弱くて。もうちょっと余裕を持って起きられたらいいんですけど、なかなか…。前日に「よし、明日は余裕を持って起きるぞ」と思って寝ても、気づいたら家を出る20分前とかになっちゃってるんです。朝の弱さは、僕が1番なんじゃないかなと思いますね。
――これから道枝さんと一緒にナンバーズインを楽しんでいく皆さんに、メッセージをお願いします。
本当に肌の悩みによって、番号でパックを選んでいただけるのがナンバーズインの特徴です。絶対に、ご自身の肌の悩みを解決してくれるパックがひとつは見つかると思うので、ぜひ僕と一緒にスキンケアを楽しんでいけたらなと思います。これからよろしくお願いします!
【写真】爽やか…イエローのシャツ姿の道枝駿佑
キービジュアルでは、道枝の最大の魅力である圧倒的な透明感と、気負わない自然体な様子が、同ブランドが届ける「自分に合うスキンケアを見つけた時の喜びを体現した姿」と融合しており、カメラ目線で問いかける道枝の表情には、自分自身と向き合う真摯な姿勢が映し出されている。
さらに、道枝の透明感あふれるテレビCM放送も予定。キービジュアルからも伝わる道枝の美肌に注目だ。
■道枝駿佑（なにわ男子）インタビューコメント
――今回ナンバーズインのアンバサダーに就任されましたが、ブランドの第一印象や、実際に製品を使ってみて感じた驚きなどはありましたか？
率直にすごくうれしかったですね！普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで驚きましたし、気が引き締まる思いで……「ちゃんとしないと」と思いました。
僕は「5番」が一番好きなんです。ビタミンっていう言葉に弱くて（笑）ビタミンとグルタチオンを肌で直接摂取したい時には、5番をすごく使っていますし、定期的に自分でも買いに行っています。今、家にあるのは5番と9番です。
――ナンバーズインは「番号」で選ぶのが特徴ですが、道枝さんはその日の気分で選ぶタイプですか？それともじっくり悩みに合わせて選ぶタイプですか？
割とどっちでもないというか……使うものは決まっていて、パックだけ変えることが多いです。基本的には5番と3番を使うことが多くて、たまに9番を使ったり、2番を使ったり……。去年、アジアツアーでソウルに行ったときにも空き時間があったんですけど、そこでナンバーズインのパックをいっぱい買い込みました。
――大事なライブや撮影の前夜、道枝さんなら何番のマスクを手に取りますか？
5番ですね、やっぱり（笑）それこそ昨日も5番のパックを使用してつけてました。明日ナンバーズインの撮影だから、と気合を入れました。
――道枝さんの最近の『ラッキーナンバー』や、ついつい意識してしまう数字はありますか？
そうですね…でも「7」と「25」とかはついつい見ちゃう数字ではありますね。自分の誕生月っていうのもありますし、25は7月25日生まれなので…！25番まで（パックも）出たらいいなと思います（笑）
――ご自身で「ナンバーワン」を付けるなら、どんな点が上げられると思いますか？
「朝の弱さ」ですかね（笑）本当に、家を出る20分前くらいに起きてバタバタ用意するので…。本当に朝が弱くて。もうちょっと余裕を持って起きられたらいいんですけど、なかなか…。前日に「よし、明日は余裕を持って起きるぞ」と思って寝ても、気づいたら家を出る20分前とかになっちゃってるんです。朝の弱さは、僕が1番なんじゃないかなと思いますね。
――これから道枝さんと一緒にナンバーズインを楽しんでいく皆さんに、メッセージをお願いします。
本当に肌の悩みによって、番号でパックを選んでいただけるのがナンバーズインの特徴です。絶対に、ご自身の肌の悩みを解決してくれるパックがひとつは見つかると思うので、ぜひ僕と一緒にスキンケアを楽しんでいけたらなと思います。これからよろしくお願いします!