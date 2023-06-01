ＮＹ時間に入ってドル高の動きが見られる中、ユーロドルは１．１７ドル台に値を落としている。ただ、下押す動きまではなく、本日１．１８３０ドル付近に来ている２１日線で上値を抑えられている状況が続ている一方、１．１７ドル台半ばの水準は強いサポートとなっている状況。狭い範囲での値動きが続いている。一方、ユーロ円は一時１８３円台に下落する場面が見られたものの、１８４円台に戻している。



ユーロドルは次の展開待ちの状況が続いているが、時間をかければ上昇する理由を見いだす可能性が高く、焦点は重要な１．１８５０の水準を上抜けできるかどうかだとの見方も出ている。この水準を突破すれば、再度１．２０ドルに向かって強気の圧力がさらに強まる可能性もあるという。



ＥＣＢは当面金融政策の据え置きが濃厚となっていることから、米国発の材料がカタリストになり、特にＦＲＢが利下げに踏み切るかどうかがポイントとなるという。ユーロに過度に強気になる材料は乏しいものの、少なくともＥＣＢの政策金利が当面維持されるとの見通しが明確になっている点は、不確実性の一部を取り除いている。



EUR/USD 1.1778 EUR/JPY 184.19 EUR/GBP 0.8756



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト