ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１６６ドル安 ナスダックは１．９％の大幅安
NY株式26日（NY時間13:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 49315.23（-166.92 -0.34%）
ナスダック 22711.19（-440.89 -1.90%）
CME日経平均先物 58500（大証終比：-350 -0.60%）
欧州株式26日終値
英FT100 10846.70（+40.29 +0.37%）
独DAX 25289.02（+113.08 +0.45%）
仏CAC40 8620.93（+61.86 +0.72%）
米国債利回り
2年債 3.442（-0.029）
10年債 4.019（-0.033）
30年債 4.671（-0.026）
期待インフレ率 2.289（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.016）
英 国 4.274（-0.043）
カナダ 3.174（-0.031）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.20（+0.78 +1.19%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5187.00（-39.20 -0.75%）
ビットコイン（ドル）
66929.63（-2015.64 -2.92%）
（円建・参考値）
1046万7125円（-315226 -2.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
