2月20日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの平良海馬投手にインタビューした模様を放送した。先発にかける想い、狙っているタイトルについて訊いた。

――昨シーズンは31セーブをあげて最多セーブ投手賞を獲得しました。振り返ってみて手応えはいかがですか？

平良「もっとできたとは思いますが、その時のベストは尽くしたと思います。春先で球速が上がってこなかったので、もう少し工夫をしていればよかったと思いましたが、シーズン中に動作解析、バイオメカニクスをおこなった結果、今になって分かってきたこともありますし、その時はその時のベストだったので、春先でもう少しバイオメカニクス的にしっかり注力しておけばよかったなと思います」

――タイトルを獲得しても、毎年「こうしておけばよかった」という部分は出てくるのでしょうか？

平良「そうですね」

――中継ぎ、抑えと素晴らしい成績を残しても、「先発をやるんだ」という、先発にかけている想いを教えていただけますか？

平良「先発がチームへの貢献度が高いのはあきらか。中継ぎや抑えよりも先発でしっかりチームに貢献したほうがいいのは分かっているので、先発をしっかりやっていきたいと思います。2年ぶりに先発をするのですが、投げている感じでは手応えはありますし、以前よりもいいパフォーマンスが出せると思うので大丈夫だと思います」

――2023年のシーズンでは23試合に先発して、11勝をあげています。振り返ってみていかがですか？

平良「初めて先発をしたのですが、その割にはいい成績を残せたかなと思います。今年はもっとこうしていこうというのがありますし、前の成績がよかったから前の感じでいこうというのはないです」

――最多セーブ投手賞を獲得した次の年に、先発でタイトル獲得への意気込みを聞かせてください。

平良「中継ぎと抑えのタイトルを獲得したので、先発でもタイトルを獲得したいと思います」

――狙っているタイトルはありますか？

平良「狙うなら最多奪三振ですかね。勝利数、勝率、防御率は運の要素が絡んでくるので、実力である最多奪三振をしっかり獲得したいと思います」

――最後に、今シーズンの意気込みをファンのみなさんへお願いします。

平良「今年は頭ひとつというか、十歩ぐらい抜けた選手になりたいと思うので、そこに向けて毎日努力しているところです」

※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー