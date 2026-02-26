MLB通算221勝のベテラン右腕、マックス・シャーザー投手（41）がブルージェイズと1年300万ドル（約4・7億円）で再契約に合意したと25日（日本時間26日）、報道された。

これを受けて26日（同27日）、シュナイダー監督は「まずはメディカルチェックを受けないといけない」と前置きしつつ、「彼がまだ勝利に貢献できると我々は分かっている。それ以外の部分でも、彼がもたらすものは皆が評価しているし、私もそうだ。迎え入れるのを楽しみにしている」と喜びを語った。

08年にメジャーデビューしたシャーザーは、10年から10年連続で2桁勝利を挙げるなど、MLB屈指の先発右腕としてサイ・ヤング賞を3度受賞。昨季はブルージェイズで17試合に登板し5勝5敗、防御率5・19の成績を残した。

ブルージェイズはこのオフ、ディラン・シースを7年総額2億1000万ドル（約327億円）で獲得。さらにかつて日本ハム、楽天でプレーしたコディ・ポンセも3年総額3000万ドル（約46億8000万円）で加入させるなど、積極的な補強を続けている。

シャーザーは今週末にもチームに合流予定。開幕に間に合うかどうかを問われ、シュナイダー監督は「様子を見ることになる。身体面で抱えていたものは、今は問題ないし、常に準備はしている。スプリングトレーニングの残り日程を見ながら、どう進めるかを話し合うことになるだろう」と述べた。依然として存在感抜群のレジェンド右腕がブルージェイズに新加入した岡本和真選手とどう絡むかも楽しみだ。（ダンイーデン・杉浦大介通信員）