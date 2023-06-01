ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６９ドル安 ナスダックは１．６％の大幅安
NY株式26日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 49312.81（-169.34 -0.34%）
ナスダック 22781.89（-370.19 -1.60%）
CME日経平均先物 58520（大証終比：-330 -0.56%）
欧州株式26日終値
英FT100 10846.70（+40.29 +0.37%）
独DAX 25289.02（+113.08 +0.45%）
仏CAC40 8620.93（+61.86 +0.72%）
米国債利回り
2年債 3.446（-0.025）
10年債 4.023（-0.029）
30年債 4.678（-0.019）
期待インフレ率 2.293（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.016）
英 国 4.274（-0.043）
カナダ 3.173（-0.032）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.41（+0.99 +1.51%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5198.10（-28.10 -0.54%）
ビットコイン（ドル）
66960.19（-1985.08 -2.88%）
（円建・参考値）
1047万1904円（-310447 -2.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
