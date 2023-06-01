NY株式26日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　49312.81（-169.34　-0.34%）
ナスダック　　　22781.89（-370.19　-1.60%）
CME日経平均先物　58520（大証終比：-330　-0.56%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10846.70（+40.29　+0.37%）
独DAX　 25289.02（+113.08　+0.45%）
仏CAC40　 8620.93（+61.86　+0.72%）

米国債利回り
2年債　 　3.446（-0.025）
10年債　 　4.023（-0.029）
30年債　 　4.678（-0.019）
期待インフレ率　 　2.293（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（-0.016）
英　国　　4.274（-0.043）
カナダ　　3.173（-0.032）
豪　州　　4.701（-0.018）
日　本　　2.149（+0.019）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.41（+0.99　+1.51%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5198.10（-28.10　-0.54%）

ビットコイン（ドル）
66960.19（-1985.08　-2.88%）
（円建・参考値）
1047万1904円（-310447　-2.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ