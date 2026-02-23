大分トリニータ

サッカーJ2・大分トリニータです。

25日のホーム戦でも勝利し、開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位サッカーJ2・大分トリニータは25日のホーム戦でも勝利しました。

開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位に立ちました。

雪で延期となっていた第1節、J3レイラック滋賀FCとのホーム戦。

前の試合から中2日となる25日夜に実施されました。

相手に主導権を握られ、1点が遠い展開が続きますが、前半終了間際でした。

三竿のクロスに頭で合わせたのはキム・ヒョンウ。先制に成功します。

さらに後半11分。相手陣内でしぶとく攻め、PKを獲得し、蹴るのはパトリッキ・ヴェロン。しっかりと決め、リードを広げます。

この2点を守り抜いたトリニータは開幕から負けなしの3連勝。ここまで失点はなく、グループ首位に立ちました。

◆大分トリニータ 四方田修平 監督

「なかなか上手くいかなかった前半だったが、 その中でチャンスで得点できたのは非常に大きかった」

次の試合は3月1日、アウェイでJ3のロアッソ熊本と対戦します。