Jリーグ特別大会 J2・大分トリニータ 開幕から無傷の3連勝 グループ首位に
サッカーJ2・大分トリニータです。
25日のホーム戦でも勝利し、開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位サッカーJ2・大分トリニータは25日のホーム戦でも勝利しました。
開幕から無傷の3連勝で、特別リーグのグループで首位に立ちました。
雪で延期となっていた第1節、J3レイラック滋賀FCとのホーム戦。
前の試合から中2日となる25日夜に実施されました。
相手に主導権を握られ、1点が遠い展開が続きますが、前半終了間際でした。
三竿のクロスに頭で合わせたのはキム・ヒョンウ。先制に成功します。
さらに後半11分。相手陣内でしぶとく攻め、PKを獲得し、蹴るのはパトリッキ・ヴェロン。しっかりと決め、リードを広げます。
この2点を守り抜いたトリニータは開幕から負けなしの3連勝。ここまで失点はなく、グループ首位に立ちました。
◆大分トリニータ 四方田修平 監督
「なかなか上手くいかなかった前半だったが、 その中でチャンスで得点できたのは非常に大きかった」
次の試合は3月1日、アウェイでJ3のロアッソ熊本と対戦します。