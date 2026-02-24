大分県警が1年間で計27人に処分

警察官の処分についてです。

県警は2025年、巡査1人に対し、懲戒免職処分を行ったことを公表していましたが、このほかにも、泥酔状態で住宅の敷地内で寝込んだ巡査などあわせて26人に対し、訓戒や注意の処分を行っていたことがわかりました。

県警は2025年4月、オンラインカジノで賭博をしたなどとして、大分東警察署の当時27歳の女性巡査を懲戒免職としました。

2025年の1年間に公表した処分はこの1件だけでしたが…

泥酔し他人の住宅敷地内で寝込む巡査も

県警が開示した資料

◆TOS渡辺一平記者

「県警に情報公開請求を行ったところ、ほかにも様々な不祥事で処分が行われていたことがわかりました」

懲戒に満たない処分があわせて26人に行われていました。

このうち、大分県内の警察署に勤務する巡査は、泥酔して他人の住宅の敷地内で寝込んだとして、2025年8月に「所属長注意」を受けています。

不法侵入の罪に問われかねない行為ですが、県警は刑事事件として立件したか、明らかにしていません。

「不適切な借財」「不適切な飲食会合」などでも処分

県警が開示した資料

また、「不適切な借財」で巡査部長が「本部長訓戒」を、「不適切な飲食会合」で巡査が「所属長訓戒」をそれぞれ受けています。

ほかにも、パワハラやセクハラで7人が処分されました。

大分県警・監察課は「引き続き、職員に対する指導・教養を徹底する」と話しています。