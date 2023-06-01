日経225先物：27日2時＝370円安、5万8480円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円安の5万8480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては273.39円安。出来高は1万1151枚となっている。
TOPIX先物期近は3900.5ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58480 -370 11151
日経225mini 58470 -380 187659
TOPIX先物 3900.5 +13 13195
JPX日経400先物 35335 +50 2052
グロース指数先物 747 +4 792
東証REIT指数先物 売買不成立
