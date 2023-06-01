　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円安の5万8480円と急落。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては273.39円安。出来高は1万1151枚となっている。

　TOPIX先物期近は3900.5ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58480　　　　　-370　　　 11151
日経225mini 　　　　　　 58470　　　　　-380　　　187659
TOPIX先物 　　　　　　　3900.5　　　　　 +13　　　 13195
JPX日経400先物　　　　　 35335　　　　　 +50　　　　2052
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+4　　　　 792
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース