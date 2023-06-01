ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は再びプラス圏に浮上 ナスダックは１．４％の大幅安
NY株式26日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 49536.79（+54.64 +0.11%）
ナスダック 22836.05（-316.03 -1.37%）
CME日経平均先物 58740（大証終比：-110 -0.19%）
欧州株式26日GMT16:05
英FT100 10838.46（+32.05 +0.30%）
独DAX 25287.36（+111.42 +0.44%）
仏CAC40 8615.37（+56.30 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.457（-0.014）
10年債 4.027（-0.025）
30年債 4.678（-0.019）
期待インフレ率 2.297（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.697（-0.010）
英 国 4.287（-0.030）
カナダ 3.178（-0.027）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.56（+1.14 +1.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5207.70（-18.50 -0.35%）
ビットコイン（ドル）
67330.50（-1614.77 -2.34%）
（円建・参考値）
1051万5004円（-252179 -2.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
