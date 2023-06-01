NY株式26日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　49536.79（+54.64　+0.11%）
ナスダック　　　22836.05（-316.03　-1.37%）
CME日経平均先物　58740（大証終比：-110　-0.19%）

欧州株式26日GMT16:05
英FT100　 10838.46（+32.05　+0.30%）
独DAX　 25287.36（+111.42　+0.44%）
仏CAC40　 8615.37（+56.30　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（-0.014）
10年債　 　4.027（-0.025）
30年債　 　4.678（-0.019）
期待インフレ率　 　2.297（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.697（-0.010）
英　国　　4.287（-0.030）
カナダ　　3.178（-0.027）
豪　州　　4.701（-0.018）
日　本　　2.149（+0.019）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.56（+1.14　+1.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5207.70（-18.50　-0.35%）

ビットコイン（ドル）
67330.50（-1614.77　-2.34%）
（円建・参考値）
1051万5004円（-252179　-2.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ